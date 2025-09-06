आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार... किस राज्य के CM कौन से हेलीकॉप्टर का करते हैं इस्तेमाल, कितना हाईटेक? यहां जानें सब

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में सरकारी काम में इस्तेमाल किए जाने वाले अपने हेलीकॉप्टर में बड़ा बदलाव किया है. अब वो नए हाई-टेक हेलीकॉप्टर, एयरबस एच-160 (Airbus H-160) से उड़ान भरा करेंगे. बताया जा रहा है कि इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर को हाई सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है. इसके बाद अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को लेकर भी चर्चा होने लगी है. आइए आपको बताते हैं कि किस प्रदेश के सीएम कौन से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और वो कितने हाइटेक हैं.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अब आधिकारिक तौर पर उच्च तकनीक वाले एयरबस एच-160 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे. यह अत्याधुनिक विमान सीएम की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए लाया गया है. इस नए हेलीकॉप्टर ने पुराने बेल (Bell) मॉडल की जगह ली है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए कारगर नहीं था. हालांकि ये हेलीकॉप्टर भी किराये पर ही लिया गया है.

पहले यात्रा के लिए नायडू अपने आवास से एक हेलीकॉप्टर से गन्नावरम एयरपोर्ट तक जाते थे, फिर वहां से एक विशेष विमान में बैठकर किसी जिला हवाई अड्डे तक जाते थे और अंत में सड़क से अपने कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचते थे. नए हेलीकॉप्टर से नायडू सीधे अपने आवास उड़ान भर सकते हैं और कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं. ये हेलीकॉप्टर एयरबस एच-160 खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है. इस हेलीकॉप्टर में पायलटों के अलावा छह यात्री सफर कर सकते हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

दिसंबर 2022 में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 250 करोड़ का 12-सीटर जेट प्लेन और 100 करोड़ का 10-सीटर हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था. ये मर्सिडीज-बेंज स्टाइल एयरबस हेलीकॉप्टर अपनी सुविधाओं के लिए जाना जाता है. इससे पहले सीएम 'एयरबस H145' हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे.

ये हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक है और मर्सिडीज-बेंज के बिजनेस क्लास मानकों के अनुरूप है. दो इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर में 10 लोग बैठ सकते हैं. इसमें लेदर और वुडन का इंटीरियर है. ये 240 किमी प्रति घंटे की तेज क्रूज स्पीड से उड़ान भर सकता है. वहीं ये एक बार में साढ़े 4 घंटे तक हवा में रह सकता है. इसमें सटीक उड़ान, नेविगेट और गोता लगाने की क्षमता है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

यूपी की योगी सरकार नया हेलीकॉप्टर और एक चार्टर्ड प्लेन खरीदने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक अगस्ता 139 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिली है. ये हेलीकॉप्टर इटली में बनता है. इसमें कई खूबियां हैं. इसकी बॉडी बुलेटप्रूफ है, जिसमें मशीनगन भी फिट हो सकता है. तीन ताकतवर इंजन वाले अगस्ता 139 की स्पीड 278 किलोमीटर प्रति घंटा है. ये हवा में भी ईंधन भर सकता है.

योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सीएम बनने के 8 साल बाद पहली बार चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक फ्रांस में बने फाल्कन या फिर बॉम्बार्डियर चार्टर्ड प्लेन खरीदने पर विचार हो रहा है.

गुजरात के मुख्यमंत्री का विमान

गुजरात सरकार ने 191 करोड़ रुपये में सात हजार फ्लाइंग रेंज वाले ‘बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650' विमान खरीदा है. ये 870 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है इसकी खरीद प्रक्रिया में लगभग पांच साल लग गए थे. इस दो इंजन वाले विमान में 12 यात्री सवार हो सकते हैं. इसने ‘बीचक्राफ्ट सुपर किंग' विमान की जगह ली है, जो पिछले 20 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था.

हरियाणा के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

2024 में हरियाणा सरकार ने करीब 80 करोड़ रुपये में Airbus H145-D3 हेलीकॉप्टर खरीदा है. इसको जर्मनी से लाया गया है. इसने 15 साल पुराने हेलीकॉप्टर की जगह ली है. सरकार का कहना था कि पहले वाले हेलीकॉप्टर में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए सुरक्षा कारणों से उसे बदलना पड़ा. हेलीकॉप्टर के पायलट और इंजीनियरों ने इसे बदलने की सलाह दी थी. हरियाणा सरकार के पास इस हेलीकॉप्टर के अलावा एक सरकारी प्लेन भी है.

पंजाब के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

पंजाब और हरियाणा सरकार अंतरराज्यीय समझौते के तहत एक-दूसरे का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं. जरूरत के हिसाब से वह एक-दूसरे को इसे उपलब्ध करवाते हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किराये का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं. हालांकि नया हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है. वर्तमान में सरकार करीब पांच लाख रुपये के रेट पर ओएसएस कंपनी के हेलीकॉप्टर की सेवा ले रही है. छोटा हेलीकॉप्टर विपरीत परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकता है. फिलहाल हिमाचल सरकार पांच सीट वाले हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है. ये छोटे हेलीकॉप्टर लगभग तीन लाख रुपये प्रति घंटा की कीमत पर उड़ान भरते हैं.