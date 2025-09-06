विज्ञापन
विशेष लिंक

आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार... किस राज्य के CM कौन से हेलीकॉप्टर का करते हैं इस्तेमाल, कितना हाईटेक? यहां जानें सब

आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रदेश के सीएम कौन से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और वो कितने हाइटेक हैं.

Read Time: 4 mins
Share
आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार... किस राज्य के CM कौन से हेलीकॉप्टर का करते हैं इस्तेमाल, कितना हाईटेक? यहां जानें सब
  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एयरबस एच-160 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया है.
  • यूपी सरकार ने अगस्ता 139 हेलीकॉप्टर की खरीद की मंजूरी दी है, जो बुलेटप्रूफ और उन्नत तकनीक वाला है.
  • गुजरात सरकार ने पांच साल की प्रक्रिया के बाद 191 करोड़ रुपये में बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650 विमान खरीदा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में सरकारी काम में इस्तेमाल किए जाने वाले अपने हेलीकॉप्टर में बड़ा बदलाव किया है. अब वो नए हाई-टेक हेलीकॉप्टर, एयरबस एच-160 (Airbus H-160) से उड़ान भरा करेंगे. बताया जा रहा है कि इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर को हाई सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है. इसके बाद अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को लेकर भी चर्चा होने लगी है. आइए आपको बताते हैं कि किस प्रदेश के सीएम कौन से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और वो कितने हाइटेक हैं.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अब आधिकारिक तौर पर उच्च तकनीक वाले एयरबस एच-160 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे. यह अत्याधुनिक विमान सीएम की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए लाया गया है. इस नए हेलीकॉप्टर ने पुराने बेल (Bell) मॉडल की जगह ली है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए कारगर नहीं था. हालांकि ये हेलीकॉप्टर भी किराये पर ही लिया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

पहले यात्रा के लिए नायडू अपने आवास से एक हेलीकॉप्टर से गन्नावरम एयरपोर्ट तक जाते थे, फिर वहां से एक विशेष विमान में बैठकर किसी जिला हवाई अड्डे तक जाते थे और अंत में सड़क से अपने कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचते थे. नए हेलीकॉप्टर से नायडू सीधे अपने आवास उड़ान भर सकते हैं और कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं. ये हेलीकॉप्टर एयरबस एच-160 खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है. इस हेलीकॉप्टर में पायलटों के अलावा छह यात्री सफर कर सकते हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

दिसंबर 2022 में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 250 करोड़ का 12-सीटर जेट प्लेन और 100 करोड़ का 10-सीटर हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था. ये मर्सिडीज-बेंज स्टाइल एयरबस हेलीकॉप्टर अपनी सुविधाओं के लिए जाना जाता है. इससे पहले सीएम 'एयरबस H145' हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे.

Latest and Breaking News on NDTV

ये हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक है और मर्सिडीज-बेंज के बिजनेस क्लास मानकों के अनुरूप है. दो इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर में 10 लोग बैठ सकते हैं. इसमें लेदर और वुडन का इंटीरियर है. ये 240 किमी प्रति घंटे की तेज क्रूज स्पीड से उड़ान भर सकता है. वहीं ये एक बार में साढ़े 4 घंटे तक हवा में रह सकता है. इसमें सटीक उड़ान, नेविगेट और गोता लगाने की क्षमता है.

Latest and Breaking News on NDTV

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

यूपी की योगी सरकार नया हेलीकॉप्टर और एक चार्टर्ड प्लेन खरीदने पर विचार कर रही है. सूत्रों के मुताबिक अगस्ता 139 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिली है. ये हेलीकॉप्टर इटली में बनता है. इसमें कई खूबियां हैं. इसकी बॉडी बुलेटप्रूफ है, जिसमें मशीनगन भी फिट हो सकता है. तीन ताकतवर इंजन वाले अगस्ता 139 की स्पीड 278 किलोमीटर प्रति घंटा है. ये हवा में भी ईंधन भर सकता है.

योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सीएम बनने के 8 साल बाद पहली बार चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक फ्रांस में बने फाल्कन या फिर बॉम्बार्डियर चार्टर्ड प्लेन खरीदने पर विचार हो रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

गुजरात के मुख्यमंत्री का विमान

गुजरात सरकार ने 191 करोड़ रुपये में सात हजार फ्लाइंग रेंज वाले ‘बॉम्बार्डियर चैलेंजर 650' विमान खरीदा है. ये 870 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है इसकी खरीद प्रक्रिया में लगभग पांच साल लग गए थे. इस दो इंजन वाले विमान में 12 यात्री सवार हो सकते हैं. इसने ‘बीचक्राफ्ट सुपर किंग' विमान की जगह ली है, जो पिछले 20 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा था.

Latest and Breaking News on NDTV

हरियाणा के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

2024 में हरियाणा सरकार ने करीब 80 करोड़ रुपये में Airbus H145-D3 हेलीकॉप्टर खरीदा है. इसको जर्मनी से लाया गया है. इसने 15 साल पुराने हेलीकॉप्टर की जगह ली है. सरकार का कहना था कि पहले वाले हेलीकॉप्टर में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए सुरक्षा कारणों से उसे बदलना पड़ा. हेलीकॉप्टर के पायलट और इंजीनियरों ने इसे बदलने की सलाह दी थी. हरियाणा सरकार के पास इस हेलीकॉप्टर के अलावा एक सरकारी प्लेन भी है.

Latest and Breaking News on NDTV

पंजाब के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

पंजाब और हरियाणा सरकार अंतरराज्यीय समझौते के तहत एक-दूसरे का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं. जरूरत के हिसाब से वह एक-दूसरे को इसे उपलब्ध करवाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किराये का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं. हालांकि नया हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर भी मंजूरी मिल चुकी है. वर्तमान में सरकार करीब पांच लाख रुपये के रेट पर ओएसएस कंपनी के हेलीकॉप्टर की सेवा ले रही है. छोटा हेलीकॉप्टर विपरीत परिस्थितियों में भी उड़ान भर सकता है. फिलहाल हिमाचल सरकार पांच सीट वाले हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है. ये छोटे हेलीकॉप्टर लगभग तीन लाख रुपये प्रति घंटा की कीमत पर उड़ान भरते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Government Helicopter, Government Helicopter Service, State CM, Helicopter USES BY CM
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com