ऑपरेशन सिन्दूर: स्वतंत्रता दिवस पर गूंजेगा वीरता का सम्मान

सरकार ऑपरेशन सिन्दूर के नायकों को विशिष्ट पुरस्कार देने पर विचार कर रही है. सीमा सुरक्षा बल पहले ही इस अभियान के 16 बहादुर सीमा प्रहरियों को गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा कर चुका है. वहीं, सेना भी शाम तक उन योद्धाओं के नाम घोषित कर सकती है, जिन्हें वह विशेष सम्मान से नवाजेगी. इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी तरह ऑपरेशन सिन्दूर के नाम रहने की उम्मीद है.

स्वतंत्रता समारोह के निमंत्रण पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो

परंपरा के अनुसार, हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केवल गैलेंट्री अवॉर्ड घोषित होते थे, लेकिन इस बार इन वीरों के लिए विशेष सम्मान का भी ऐलान हो सकता है. लाल किले पर समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को भेजे गए निमंत्रण पत्र पर भी ऑपरेशन सिन्दूर का लोगो अंकित है. 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, तो दो एमआई-17 हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ान भरेंगे. एक में लहराता तिरंगा, और दूसरे में ऑपरेशन सिन्दूर का प्रतीक चिह्न.

ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया भारत का दम

उम्मीद है कि तीनों सेनाओं के वे योद्धा, जिन्होंने इस मिशन की सफलता में अहम भूमिका निभाई. विशेष सम्मान सूची में शामिल होंगे. ऑपरेशन सिन्दूर ने अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और अटूट देशभक्ति का परिचय दिया. यह सम्मान उन वीरों को है जिन्होंने पहलगाम नरसंहार का बदला लेते हुए आतंकियों और उनके पाकिस्तानी पनाहगारों को ऐसा सबक सिखाया, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे.

जब भारत ने पाकिस्तान को सिखाया सबक

22 अप्रैल को, पाकिस्तानी शह पर आए आतंकियों ने पहलगाम घूमने आए निर्दोष पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की जान ले ली थी. इसके मात्र 14 दिन बाद, 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिन्दूर के तहत पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी कैंपों पर जबरदस्त प्रहार किया. वह भी बिना सीमा पार किए. सिर्फ 22 मिनट में आतंकियों का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, 100 से अधिक आतंकी मारे गए और उनकी रीढ़ टूट गई.

भारत ने साफ संदेश दिया है, ऑपरेशन सिन्दूर खत्म नहीं हुआ है. अगर पाक की सरपरस्ती में निर्दोषों की जान लेने की हिमाकत दोहराई गई, तो जवाब और भी करारा होगा.