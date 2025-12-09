गोवा नाइट क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर पकड़ा गया, जारी था लुकआउट सर्कुलर

गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. गोवा पुलिस ने इस केस से जुड़े बड़े आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया है. अजय गुप्ता के खिलाफ पहले से लुकआउट सर्कुलर जारी था. क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा की तरह ही गुरुग्राम का रहने वाला अजय गुप्ता बड़ा नाम है. वह लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर है. पुलिस उसके घर पहुंची तो वह फरार मिला था, जिसके बाद उसका गिरफ्तारी वारंट लिया गया. अब दिल्ली में उसे हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. बता दें कि अग्निकांड मामले में अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

ये भी पढ़ें- गोवा हादसे के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, आसान होगी लाइसेंस प्रक्रिया, पर कोताही बर्दाश्त नहीं

गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली का रहने वाला भरत कोहली भी शामिल है. उसे नाइट क्लब ऑपरेशन्स का हेड बताया जा रहा है. चार अन्य मैनेजरों को भी गिरफ्तार किया गया है. इनमें राजीव मोदक, प्रियांशु ठाकुर, राजवीर सिंघानिया, विवेक सिंह और भरत कोहली शामिल हैं.

नोवा नाइट क्लब हादसे का आरोपी हिरासत में

नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स भारत से थाईलैंड भाग गए हैं. पुलिस ने क्लब के मालिकों के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी कराने के लिए सीबीआई से भी संपर्क किया है. इस बीच प्रशासन का एक्शन उन पर लगातार जारी है. गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी. प्रशासन ने इसी चेन के दूसरे नाइट क्लब के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चला दिया है.इस बीच अन्य आरोपी को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है.

नाइट क्लब में आग लगने से हुई थी 25 लोगों की मौत

समुद्र के किनारे बने 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में आग लगने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना में 25 लोगों की मौत हुई. इसमें चार पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल हैं. सात पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. छह लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है.