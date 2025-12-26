बांग्लादेश के चटगांव समेत कई इलाकों में हिंदू घरों को जलाया, योगी ने दे डाली वॉर्निंग

बांग्लादेश इस समय हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल की आग में झुलस रहा है. चटगांव समेत कई इलाकों में हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाकर आगजनी की गई है, जिससे अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा का माहौल है. इन घटनाओं के बीच मोहम्मद युनूस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सत्ता बचाने के लिए हिंसा को हवा दी और हसीना-विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या करवाई. भारत में इन घटनाओं को लेकर गुस्सा और विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन इस संकट को अपने हितों के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं. फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है.

बड़ी बातें

बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी

चटगाँव में हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई.

आरोप है कि कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर घर जलाए और धमकी भरे पोस्टर लगाए.

हाल ही में एक दलित हिंदू युवक को जिंदा जलाने की घटना भी हुई.

हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में घटकर लगभग 8% रह गई है (1971 में 22% थी).

राजनीतिक पृष्ठभूमि और युनूस पर आरोप

मोहम्मद युनूस पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काई और हादी नामक नेता की हत्या करवाई.

हादी एक हसीना-विरोधी नेता था, जिसे गोली मार दी गई.

हादी के भाई ने युनूस को जिम्मेदार ठहराया और न्याय की मांग की.

भारत में प्रतिक्रिया और प्रदर्शन

पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन.

बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदू विरोधी दमन हो रहा है.

योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की.

अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय तनाव

पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी कि अगर बांग्लादेश में हस्तक्षेप हुआ तो मिसाइलें तैयार हैं.

बांग्लादेश भारत से चावल, चीनी, आलू-प्याज जैसी वस्तुओं पर निर्भर है.

चीन के साथ बांग्लादेश की हथियार डील और मिलिट्री बेस बनाने की आशंका.

अमेरिकी दबाव और चुनावी संकट

अमेरिका ने युनूस को चेतावनी दी और निष्पक्ष चुनाव कराने को कहा.

फरवरी में चुनाव होने हैं, खालिदा जिया के बेटे रहमान की वापसी से राजनीतिक हलचल.

भारत में मांग और गुस्सा