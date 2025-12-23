विज्ञापन
विशेष लिंक

GIFT City New Liquor Rules: गुजरात में शराबबंदी के बीच बड़ी ढील, गिफ्ट सिटी में अब बिना परमिट मिलेगी शराब; बदल गई पूरी नियमावली

Gujarat Liquor Permit Rules: गुजरात की पहचान 'ड्राई स्टेट' के तौर पर रही है, लेकिन अब गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में माहौल पूरी तरह बदलने वाला है. गुजरात सरकार ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
GIFT City New Liquor Rules: गुजरात में शराबबंदी के बीच बड़ी ढील, गिफ्ट सिटी में अब बिना परमिट मिलेगी शराब; बदल गई पूरी नियमावली
Gujarat Liquor Permit For Tourist: गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, गिफ्ट सिटी में शराब के लिए परमिट खत्म; अब सिर्फ ID कार्ड होगा जरूरी

Gujarat Liquor Permit News: गुजरात सरकार ने गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) को ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने यहां शराब के सेवन से जुड़े नियमों (Alcohol Consumption Rules) को और भी सरल कर दिया है. अब गिफ्ट सिटी के अंदर डेजिग्नेटेड होटल्स और रेस्तरां में शराब पीने के लिए पहले से 'परमिट' लेने की झंझट पूरी तरह खत्म हो गई है.

क्या है नया नियम?

राज्य के गृह विभाग की तरफ से 20 दिसंबर को जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार, गिफ्ट सिटी की सीमाओं के भीतर शराब के सेवन के नियमों में ऐतिहासिक ढील दी गई है. अब गुजरात के बाहर से आने वाले पर्यटकों या विदेशी नागरिकों को शराब पीने के लिए किसी अस्थायी परमिट (Temporary Permit) की जरूरत नहीं होगी. गिफ्ट सिटी के अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल अपना वैध फोटो पहचान पत्र (Photo ID Proof) दिखाना होगा. इसके आधार पर ही उन्हें डेजिग्नेटेड होटल्स, क्लबों या रेस्तरां में शराब पीने की अनुमति मिल जाएगी.

शराबबंदी के बीच 'गिफ्ट सिटी' अपवाद क्यों?

वैसे तो गुजरात में शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है. लेकिन गिफ्ट सिटी को एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 2023 में ही इसे शराबबंदी के नियमों से कुछ शर्तों के साथ छूट दे दी थी. अब इस नवीनतम बदलाव का उद्देश्य विदेशी निवेशकों और पेशेवरों के लिए यहां काम करने का अनुभव और अधिक सुगम बनाना है.

निवेश और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार की इस अधिसूचना को 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तौर पर देखा जा रहा है. गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां अपने ऑफिस खोल रही हैं. नियमों में यह ढील यहां के नाइटलाइफ़ और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जबरदस्त मजबूती देगी.

ये भी पढ़ें:- समुद्र किनारे खिला 'कमल', लहरों में बह गया विपक्ष; दिल्ली तक गूंजी गोवा में बीजेपी को मिली जीत की धमक

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GIFT City Liquor Rules 2025, Gujarat Liquor Permit New Rules, Gujarat Government Liquor Notification, Alcohol In GIFT City Gandhinagar, Gujarat News
Get App for Better Experience
Install Now