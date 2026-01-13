विज्ञापन
हंसते-मुस्कराते यज्ञ ने क्यों दे दी जान, हाथ की नस काटी और 11वीं मंजिल से कूद गया, गाजियाबाद सोसायटी की घटना

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने सोसायटी की 11वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है.

हंसते-मुस्कराते यज्ञ ने क्यों दे दी जान, हाथ की नस काटी और 11वीं मंजिल से कूद गया, गाजियाबाद सोसायटी की घटना
Ghaziabad News
गाजियाबाद:

गाजियाबाद की एक नामी सोसायटी में युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है. 28 साल के युवक ने अपनी फ्लैट की 11वीं मंजिल की बालकनी से कूद कर जान दे दी.थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के हाईराइज सोसायटी सनराइज ग्रीन के टावर ए के फ्लैट नंबर 1104 में रहने वाले यज्ञ पांडे ने पहले हाथ की नस काटी और फिर कूद गया. परिवार वाले यज्ञ पांडे को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि युवक का फोर्टिस हॉस्पिटल में डिप्रेशन का इलाज चल रहा था.

जानकारी के अनुसार, ये जयपुरिया सनराइज सोसायटी के ए ब्लॉक टावर की घटना है. घटना का पता चलते ही सोसायटी में भीड़ जमा हो गई. आनन-फानन में परिवारवाले भी नीचे पहुंचे. लेकिन यज्ञ खून से पूरी तरह लथपथ था और अस्पताल ले जाए जाने पर उसे डेड घोषित कर दिया गया. ये मामला 12 जनवरी के रात करीब 2 बजे का बताया जा रहा है.

जयपुरिया सनराइज सोसायटी के लोग तो इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं. लेकिन बताया जा रहा है कि लड़की मानसिक हालत ठीक नहीं थी. हालांकि यज्ञ किस चीज को लेकर डिप्रेशन में था, इसकी जानकारी नहीं मिली है. इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि यज्ञ पांडे एक एडवरटाइजिंग कंपनी में काम करता था. उसके परिवार में मां-बार और एक बहन भी है. उसके पिता एक मीडिया कंपनी से रिटायर बताए जाते हैं. उसका इलाज चल रहा था, तभी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

