गाजियाबाद: एसी में गैस भरते समय सिलेंडर ब्लास्ट, एक युवक की मौत, दूसरा घायल

गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वैशाली सेक्टर-4 स्थित गौर ग्रैविटी हाइट्स के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. एसी की गैस भरते समय अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलस गया है. यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही कौशांबी थाना प्रभारी अजय कुमार शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली.

पुलिस के अनुसार, दोनों युवक एसी रिपेयरिंग और गैस रिफिलिंग का काम करते थे. शनिवार को दोनों गौर ग्रैविटी हाइट्स में एक ग्राहक के यहां एसी में गैस भरने के लिए पहुंचे थे. काम करते समय अचानक सिलेंडर फट गया और तेज धमाके की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

Ghaziabad, Uttar Pradesh: An accident occurred at Gaur Gravity Heights commercial complex in Vaishali Sector 4, while refilling gas in an AC unit. A cylinder exploded, killing one person on the spot and critically injuring another, who is now hospitalized. The injured person's… pic.twitter.com/Yph8A4I1yk