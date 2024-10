जर्मनी के राजदूत ने अपनी लाखों की कार में लगाया नींबू-मिर्ची, देखिए वीडियो

भारत परंपराओं, मान्यताओं और रीति-रिवाजों का देश है. यहां पर हर एक मौके के लिए कुछ न कुछ खास मान्यताएं फॉलो की जाती हैं. जैसे जब हम कोई नई गाड़ी (German Ambassador Electric Car) या घर खरीदते हैं तो सबसे पहले पूजा-पाठ कर उसके सामने शगुन का नारियल फोड़ते हैं और फिर उसे नजर से बचाने के लिए उस पर नीबू-मिर्ची लगा लटका देते हैं. हमारे देश में ये मान्यता बहुत ही आम है. शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, जो इस मान्यता को फॉलो न करे. लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो तब है जब कोई विदेशी इस परंपरा और मान्यता को पूरे दिल से निभा रहा हो.

भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन को भी कुछ ऐसा ही करते देखा गया. जर्मनी के राजदूत ने लाखों की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदी है. उनका अपनी नई कार को वेलकम करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपनी ब्रांड न्यू कार पर से सिल्वर क्लॉथ हटाते दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद चमचमाती हुई ब्लैक कलर की शानदार कार देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं.

फिर उनको कार की चाभी दी गई. इसके बाद वह कार पर अपने देश का झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो ने सभी का ध्या तक खींचा, जब जर्मन राजदूत ने किसी भी आम भारतीय की तरह अपनी ब्रांड न्यू कार को नजर से बचाने के लिए उस पर धागे में बंधा नींबू मिर्ची लटका दिया.

