आपने करोड़ों लोगों का सपना किया पूरा... विश्व विजेता टीम इंडिया के भव्य स्वागत पर गौतम अदाणी

भारत ने 17 साल का इंतजार खत्म करते हुए T-20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है. 29 जून को बाराबडोस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया. T-20 का वर्ल्ड चैंपियन बनने के 4 दिन बाद टीम इंडिया गुरुवार (4 जुलाई) को भारत लौटी. एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का ग्रैंड वेलकम हुआ. अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani)भी इससे अछूते नहीं रहे. अदाणी ने X हैंडल पर टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी हैं.

स्टेनेबल इन्फ़्रास्ट्रक्चर की राह मुश्किल, फिर भी आगे बढ़ता गया अदाणी समूह : इन्फ़्राशक्ति अवॉर्ड्स में प्रणव अदाणी

गौतम अदाणी ने X प्लेटफॉर्म पर T-20 वर्ल्ड चैंपियन बने टीम इंडिया की वापसी का वीडियो शेयर किया है. अदाणी ने एअर इंडिया के प्लेन की लैंडिंग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "चैंपियंस आ गए हैं. वॉटर सैल्यूट और गार्ड ऑफ ऑनर देकर हमारे 'मैन इन ब्लू' का शानदार स्वागत किया गया. इस शानदार जीत के साथ आपने एक अरब लोगों के सपनों को साकार किया है. इस जीत के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है. आपकी यात्रा हर महत्वाकांक्षी क्रिकेटर के लिए प्रेरणा है."

Champions touch down at @CSMIA_Official! A grand homecoming with a very special Water Salute and Guard of Honour for our Men in Blue. You have ignited a billion dreams and etched your names in history with this triumph. Your journey is an inspiration to every aspiring cricketer.… pic.twitter.com/bW0YURa2lq