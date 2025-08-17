कौन है हिमांशु भाऊ, जिसके गैंग ने ली है एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी, पढ़ें सबकुछ

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर रविवार सुबह हुई फायरिंग के मामले की फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है.पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है जो एल्विश यादव के घर से मिला है. पुलिस की जांच के बीच एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गिरोह ने ली है. गिरोह की तरफ से एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट करके ये जिम्मेदारी ली गई है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये हिमांशु भाऊ है कौन, जिसका गैंग समय-समय पर नामी हिस्तियों को धमकी और उनपर फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है.

कौन है हिमांशु भाऊ उर्फ छोटा डॉन?

दिल्ली का छोटा डॉन कहे जाने वाला 21 साल का हिमांशु भाऊ खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन माना जाता है. उसका गैंग बीते कुछ समय में दिल्ली और हरियाणा में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है. भाऊ का गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई के प्रतिद्वंद्वियों से हाथ मिला चुका है. हिमांशु भाऊ मूल रूप से हरियाणा के रोहतक के रतौली गांव का रहने वाला है. पिछले एक साल से वह दिल्ली में काफी एक्टिव है. उसके गुर्गों ने पिछले छह महीनों में सिलसिलेवार गोलीबारी को अंजाम दिया है. पिछले महीने ही उन्होंने पश्चिमी दिल्ली के एक कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग की थी.

हिमांशु भाऊ कैसे बना जुर्म की दुनिया का 'छोटा डॉन'

ये कहानी है हरियाणा के रोहतक के रिटौली गांव की. इस गांव में पढ़े-लिखे लोग खूब रहते हैं. साल 2020 में गांव के ही एक शख्स से एक 17 साल के बच्चे का झगड़ा हो गया. झगड़ा बढ़ते ही स्कूल में पढ़ने वाला 17 साल का लड़का कहीं से तमंचा लाया और गोली चला दी. यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई. वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के को पकड़ा और उम्र कम होने की वजह से उसे किशोर बाल सुधार गृह भेज दिया. कुछ ही हफ्तों बाद पचा चला कि वह लड़का बाल सुधार गृह से भाग गया है. जांच में पता चला कि ये तो वही लड़का है, जिसने गांव में गोली चलाई थी. वक्त बीतता गया और देखते ही देखते इस लड़के के नाम पर रोहतक और झज्जर में संगीन धाराओं वाले 17 केस दर्ज हो गए. ये कई और नहीं हिमांशु ही था, जो धीरे-धीरे छोटा डॉन बन गया.

कहां छिपा बैठा है हिमांशु भाऊ?

हिमांशु भाऊ खुद को विदेश में बैठा है, लेकिन उसके आतंक की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है. अमेरिका में बैठकर छोटा डॉन दिल्ली में गोलियां चलवा रहा है. ये मामला अभी यहीं नहीं थमा है. न जाने कितनों पर अभी दिल्ली के इस छोटे डॉन की नजर है. उसका कहना है कि अमन की हत्या बदला लेने के लिए की गई है. उसके निशाने पर अभी और लोग भी हैं.

