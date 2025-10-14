गढ़चिरौली : ₹6 करोड़ के इनामी नक्सली भूपति ने किया सरेंडर, 60 साथियों संग टेके घुटने

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद विरोधी अभियान को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है. महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार के लिए इसे माओवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है. बीते देर रात माओवादी संगठन के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में से एक केंद्रीय कमेटी सदस्य (सीसीएम) और पोलित ब्यूरो मेंबर भूपति उर्फ सोनू दादा (मल्लोजुला वेणुगोपाल राव) ने अपने 60 माओवादी साथियों के साथ गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

भूपति पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बड़े हमलों और साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर ₹6 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित कर रखा था. 69 वर्षीय भूपति पिछले 40 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय था. यह माओवादी आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है. आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों से 50 से अधिक हथियार बरामद किए गए हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, भूपति और उसके साथियों ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में औपचारिक रूप से हथियार डालने की सहमति जताई है. मुख्यमंत्री कल गढ़चिरौली के दौरे पर आ रहे हैं, जहां इस सफलता को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाएगा. उम्मीद है कि राज्य सरकार इसी दिन इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना से जुड़ी घोषणाएं भी कर सकती है.