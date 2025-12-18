विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुआ 'जी राम जी' बिल पास, शिवराज ने अटल की कविता से दिया जवाब

मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' करने वाला बिल लोकसभा में आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पास हो गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने चौहान ने बिल पर बोलते हुए कहा कि हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं. गौरतलब है कि शिवराज के भाषण के दौरान विपक्ष ने बिल की प्रति को फाड़कर हवा में उछाल दिया.

विपक्षी सांसद इस बिल को स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग कर रहे थे. अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. जैसे ही बिल पर शिवराज चौहान ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, डीएमके के टीआर बालू और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने इसका विरोध किया. विपक्षी सांसदों का कहना था कि महात्मा गांधी का नाम इससे हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल से राज्यों पर और बोझ बढ़ जाएगा.

शिवराज सिंह चौहान ने बिल के पक्ष में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो केवल नेहरू के नाम पर ही कानूनों का नाम रखा है. अब वो एनडीए सरकार पर सवाल उठा रही है. उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केवल काम पर ध्यान लगाती है. गौरतलब है कि प्रियंका ने कहा था कि सरकार का ध्यान केवल नाम बदलने में है. मंत्री ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. नया कानून स्टेकहोल्डर से बात करके लाया गया है.