विज्ञापन
विशेष लिंक

विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुआ 'जी राम जी' बिल पास, शिवराज ने अटल की कविता से दिया जवाब

संसद के निचले सदन लोकसभा में जी राम जी बिल पास हो गया है. विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में इस बिल को पास किया गया.

Read Time: 2 mins
Share
विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुआ 'जी राम जी' बिल पास, शिवराज ने अटल की कविता से दिया जवाब
लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान
नई दिल्ली:

मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' करने वाला बिल लोकसभा में आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच पास हो गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने चौहान ने बिल पर बोलते हुए कहा कि हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं. गौरतलब है कि शिवराज के भाषण के दौरान विपक्ष ने बिल की प्रति को फाड़कर हवा में उछाल दिया. 

विपक्षी सांसद इस बिल को स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग कर रहे थे. अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. जैसे ही बिल पर शिवराज चौहान ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, डीएमके के टीआर बालू और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने इसका विरोध किया. विपक्षी सांसदों का कहना था कि महात्मा गांधी का नाम इससे हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल से राज्यों पर और बोझ बढ़ जाएगा.

शिवराज सिंह चौहान ने बिल के पक्ष में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो केवल नेहरू के नाम पर ही कानूनों का नाम रखा है. अब वो एनडीए सरकार पर सवाल उठा रही है. उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केवल काम पर ध्यान लगाती है. गौरतलब है कि प्रियंका ने कहा था कि सरकार का ध्यान केवल नाम बदलने में है. मंत्री ने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. नया कानून स्टेकहोल्डर से बात करके लाया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
G RAM G Bill, Shivraj Singh Chahoun, Parliament Winder Session
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com