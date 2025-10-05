विज्ञापन
अक्‍टूबर में ही हिमाचल प्रदेश की पहाड़‍ियां ढंकी बर्फ से, गरज के साथ हुई बारिश भी 

धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कांगड़ा, पालमपुर, डलहौजी, चंबा और भरमौर में मौसम में अचानक बदलाव आया और पिछले कुछ दिनों की तेज धूप की जगह तेज ठंड ने ले ली.

  • रविवार की सुबह कुल्लू और कांगड़ा में मूसलाधार बारिश के साथ लाहौल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है.
  • रोहतांग दर्रा, बारालाचा सहित पूरी लाहौल घाटी बर्फ से ढक गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है.
  • बर्फबारी के कारण रोहतांग मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया और लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई.
शिमला:

रविवार की सुबह से ही जहां कुल्लू  और कांगड़ा में मूसलाधार बारिश ने दस्तक दी है तो वहीं ऊंचे पहाड़ों पर स्थित लाहौल घाटी में सीजन की पहली ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है. बर्फ के आगोश में लिपटे पहाड़ जन्नत जैसा नजारा पेश कर रहे हैं. लाहौल के आसमान से गिरते बर्फ के फाहे न केवल रोहतांग दर्रा और बारालाचा जैसे प्रसिद्ध स्थानों पर छाए हैं, बल्कि पूरी लाहौल घाटी भी इसकी चपेट में आ गई है.  

रोहतांग वाला रास्‍ता बंद 

अटल टनल में बर्फबारी शुरू हो गई है. इस हिमपात ने क्षेत्र के तापमान में अचानक और भारी गिरावट ला दी है जिससे ठंड बढ़ गई है. इसकी वजह से घाटी के लोग  गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो  गए हैं. बर्फबारी के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों की जीवनरेखा माने जाने वाला रोहतांग मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. उधर, मंडी जिला की सराज घाटी की शिकारी माता मंदिर और आसपास के इलाके में भी बर्फबारी हुई है. 

हिमाचल के कई हिस्‍सों में हुई जमकर बर्फबारी

हिमाचल के कई हिस्‍सों में हुई जमकर बर्फबारी

लोगों को दी गई खास सलाह 

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों  में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक हिमपात होने की आशंका जताई है जिससे प्रशासन और यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है. ऐसे में स्थानीय लोगों  और पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि मौसम की जानकारी लेने के बाद भी अपना यात्रा पर निकलें, ताकि किसी भी प्रकार की घटना से बचा जा सके. वहीं रविवार सुबह ही कांगड़ा के मैदानी इलाकों में बरसात हुई व आंधी चली वहीं ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखी गई. जिला कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां भी सुबह ही बर्फबारी से ढक गई. इस बर्फबारी के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. 

तेज धूप की जगह हुई ठंड 

धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कांगड़ा, पालमपुर, डलहौजी, चंबा और भरमौर में मौसम में अचानक बदलाव आया और पिछले कुछ दिनों की तेज धूप की जगह तेज ठंड ने ले ली. क्षेत्र के कई हिस्सों में सुबह तक रुक-रुक कर बारिश होती रही, जिससे ऊंचे पर्वतीय इलाकों में घना कोहरा छा गया. राज्य के ऊंचे और मध्य पर्वतीय इलाकों में तेज हवाएं चलीं, साथ ही गरज के साथ छींटे पड़े, बिजली कड़की और रुक-रुक कर बारिश हुई. राज्य भर में तूफान और भारी बारिश के कारण कई पेड़ उखड़ने की भी खबरें आईं. 

