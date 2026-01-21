दिल्ली में भी महिलाओं को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें किस-किस को कितनी कीमत में होली पर मिलेगा ये तोहफा

Free Gas Cylinder on Holi: दिल्ली भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यकाल का एक साल पूरा होने के पहले ये चुनावी वादा पूरा किया है. दिल्ली सरकार मार्च में होली के त्योहार पर गरीबों को ये गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी. बुधवार को कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकती है.

दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सुबह हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने इससे जुड़े एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. दिल्ली सरकार होली और दीपावली के त्योहार पर ईडब्ल्यूएस परिवार की महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा कम आय वाले परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर कराया जाएगा.

चुनावी वादा पूरा किया

दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के घोषणापत्र का ये हिस्सा था.सूत्रों का कहना है कि राशन कार्ड रखने वाली गरीब परिवारों की महिलाओं को होली और दीपावली में रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रस्ताव पर लगभग 300 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है.

अटल कैंटीन पहले ही शुरू

बीजेपी सरकार ने अपने कुछ चुनाव वादे पहले ही पूरे कर दिए हैं. इनमें दिल्ली में मोदी सरकार की 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मुहैया कराने वाली आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है.गरीबों वंचितों को सिर्फ पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन भी खोल रही है. ऐसी 100 कैंटीन पूरे दिल्ली में खोली जा रही हैं. 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 50 से ज्यादा अटल कैंटीन की शुरुआत की गई थी.

साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर

इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में महिलाओं को साल में दो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के जरिये महिलाओं को गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त रियायत भी दी जाती है. रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी मुहैया कराई जाती है. मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के तहत महिलाएं को सिलेंडर खरीद पर बैंक खाते में पूरी रकम लौटाई जाती है.

