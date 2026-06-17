फ्रांस में हो रहे G-7 सम्मेलन में आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होनी है. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर टूट का संकट मंडरा रहा है. संजय राउत के आवास पर सुबह 9 बजे UBT खेमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. वहीं सूत्रों के मुताबिक, यूपीटी गुट के 9 में से 6 सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट में जाने को तैयार हैं. 370 की बिरयानी विवाद में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में FIR दर्ज कराई गई है. अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद क्रूड ऑयल लगातार नीचे आ रहा है.बुधवार को गिरकर 77.51 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. दिल्ली समेत देश के 21 राज्यों में आज तेज बारिश और तूफान का अलर्ट है.

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