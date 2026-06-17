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33 minutes ago

फ्रांस में हो रहे G-7 सम्मेलन में आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होनी है. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर टूट का संकट मंडरा रहा है. संजय राउत के आवास पर सुबह 9 बजे UBT खेमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है. वहीं सूत्रों के मुताबिक, यूपीटी गुट के 9 में से 6 सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट में जाने को तैयार हैं. 370 की बिरयानी विवाद में स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के खिलाफ गुरुग्राम में FIR दर्ज कराई गई है.  अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद क्रूड ऑयल लगातार नीचे आ रहा है.बुधवार को गिरकर 77.51 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. दिल्ली समेत देश के 21 राज्यों में आज तेज बारिश और तूफान का अलर्ट है. 

ये भी पढ़ें- उद्धव के 9 में से 6 सांसद पाला बदलने को तैयार! शिंदे ने आधी रात UBT सांसदों संग की सीक्रेट मीटिंग

ये भी पढ़ें- PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग में आज क्या होगा? ट्रेड डील, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नजर

LIVE UPDATES...

Jun 17, 2026 08:32 (IST)
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राम मंदिर डोनेशन विवाद: भक्तों का पैसा चुराने से बड़ा कोई पाप नहीं-प्रियंका चतुर्वेदी

राम मंदिर डोनेशन विवाद की जांच के लिए UP सरकार के 3 मेंबर वाली SIT बनाने पर, शिवसेना UBT लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भक्तों का पैसा चुराने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता. 

Jun 17, 2026 08:30 (IST)
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अयोध्या चढ़ावा मामला:जिसने भी पाप किया उसे कड़ी सजा मिलेगी-सांसद रवि किशन

उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद रवि किशन ने अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित अनियमितताओं पर कहा कि जिसने भी पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलेगी. विपक्षियों, समाजवादी पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. 

Jun 17, 2026 08:23 (IST)
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पूरा देश देख रहा है कि असली B टीम कौन है- AIMIM नेता वारिस पठान

शिवसेना संकट पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि पूरा देश ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर देख रहा है. ये वही लोग हैं जो हमें B टीम कहते थे लेकिन सबने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लोगों के वोट लिए और बीजेपी की झोली में डाल दिए. फिर कौन बीजेपी की B टीम हुआ?.आज पूरा देश देख रहा है कि असली B टीम कौन है, कौन धोखेबाज और गद्दार.

Jun 17, 2026 08:20 (IST)
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मध्य प्रदेश: गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में पाइप फैक्ट्री में लगी आग

मध्य प्रदेश के गुना के इंडस्ट्रियल एरिया में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. 

Jun 17, 2026 08:19 (IST)
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उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे गुट में जाने को तैयार- सूत्र

महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है. उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) पर टूट का संकट मंडरा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, कुछ सांसद उनका साथ छोड़ शिंदे की शिवसेना में जाने को तैयार हैं.

Jun 17, 2026 08:17 (IST)
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छत्तीसगढ़: IPS अधिकारी सुंदरराज पी NIA के इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त

छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी सुंदरराज पी को डेप्युटेशन बेसिस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है.

Jun 17, 2026 08:16 (IST)
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G7 समिट में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इन मुद्दों पर होगी चर्चा

फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति, होर्मुज जलडमरूमध्य और अमेरिका से ऊर्जा आयात पर चर्चा होगी-सूत्र

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