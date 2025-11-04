विज्ञापन
खाना नहीं लाया… और दोस्तों ने जान ले ली! मुंबई के साकीनाका में टैक्सी ड्राइवरों ने साथी को पीटकर मार डाला

मुंबई के साकीनाका इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर की उसके साथियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. जावेद खान नामक शख्स को चार लोगों ने मिलकर मार दिया.

मुंबई:

मुंबई के साकीनाका इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मामूली बात पर चार टैक्सी ड्राइवरों ने अपने ही साथी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. दोस्तों ने अपने साथी ड्राइवर की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उस दिन सबके लिए खाना नहीं लाया था.

यूपी के रहने वाले हैं सभी 

जानकारी के मुताबिक, पांचों टैक्सी ड्राइवर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे और मुंबई में टैक्सी चलाकर गुजारा करते थे. सभी एक ही कमरे में रहते थे. रोज बारी-बारी से हर कोई सबके लिए खाना लाता था. शनिवार को खाना लाने की बारी जावेद खान (42) थी और वो खाना नहीं लाया. बस इसी बात पर उसके साथियों का गुस्सा फूट पड़ा.

चारों ने मिलकर कर दी हत्या 

बताया जा रहा है कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि अभियुक्त शबाज़ खान, उसके पिता और दोनों चाचाओं ने मिलकर जावेद पर हमला कर दिया. किसी ने कमरे में पड़ा बांस उठा लिया और जावेद के सिर पर जोरदार वार कर दिया. बाकी तीनों ने भी मिलकर उसकी जमकर पिटाई की. सिर पर लगी गंभीर चोट से जावेद की मौके पर ही मौत हो गई.

एक आरोपी गिरफ्तार 

वारदात के बाद चारों आरोपी टैक्सी लेकर फरार हो गए. साकीनाका पुलिस ने उनमें से एक को पकड़ लिया है, जबकि बाकी तीन की तलाश जारी है. पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है.
 

Mumbai News, Maharshtra Crime News, Javed Khan
