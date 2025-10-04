मेघालय के री भोई में चार लड़कियों को डंपर ने कुचला, सभी की हो गई मौत

मेघालय के री भोई में सड़क दुर्घटना में चार लड़कियों की मौत हो गई है. री भोई ज़िले के थादरंग गांव में शुक्रवार शाम पत्थर के टुकड़े ले जा रहे एक डंपर ट्रक ने चारों को कुचल दिया.यह घटना शाम करीब 6 बजे हुई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था और उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था. 19, 13 और 11 साल की तीन लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई.

गंभीर रूप से घायल एक अन्य 13 वर्षीय लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां आज सुबह उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है. आगे की जांच के लिए वाहन को मावलसनई पुलिस चौकी ले जाया गया है.

घटना के बाद परिवार को रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में सन्नाटा पसरा है. एक साथ 4 लड़कियों की मौत से गांव के लोग सदमे में हैं. डंपर चालक के गिरफ्तार होने से उन्हें पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि है, लेकिन लड़कियों की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया है.