हमसे सीखिए सुरक्षित EVM बनाना : एलन के EVM हैक बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सलाह दी है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. वहीं EVM को लेकर एलन मस्क के किए गए पोस्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि भारत में EVM का प्रयोग एकदम सुरक्षित है. दरअसल दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए. इसे इंसानों या AI द्वारा हैक किए जाने का खतरा है, हालांकि ये खतरा छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है.

We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI, while small, is still too high. https://t.co/PHzJsoXpLh

मस्क की यह टिप्पणी, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक पोस्ट पर आई थी. जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर पोस्ट किया था.

This is a huge sweeping generalization statement that implies no one can build secure digital hardware. Wrong. @elonmusk 's view may apply to US n other places - where they use regular compute platforms to build Internet connected Voting machines.



But Indian EVMs are custom… https://t.co/GiaCqU1n7O