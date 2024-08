चंपई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, कहा- "रास्ते में मिला कोई दोस्त, तो..."

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister) चंपई सोरेन (Champai Soren) ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किये है. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह संघर्ष करेंगे और नई पार्टी को खड़ा करेंगे साथ ही चंपई सोरेन ने कहा कि अगर इस दौरान रास्ते में कोई दोस्त मिला तो वह उससे हाथ भी मिलाएंगे. मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद उनकी नाराजगी उभर कर सामने आई थी.

VIDEO | Former Jharkhand chief minister Champai Soren (@ChampaiSoren) announces to float a new political party, and also keeps doors open for alliance.



"I had mentioned three options - retirement, organisation or friend. I will not retire; I will strengthen the party, a new… pic.twitter.com/LfQABpo6Lh