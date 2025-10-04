विज्ञापन
विशेष लिंक

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है हालत

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. अब हालांकि उनकी सेहत में सुधार है. उम्मीद है कि उन्हें जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है हालत
फारूक अब्दुल्ला.
  • जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • फारूक अब्दुल्ला को पेट में संक्रमण के कारण निजी अस्पताल में इलाज के लिए मंगलवार को भर्ती किया गया था.
  • नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने बताया कि अब्दुल्ला की हालत में सुधार हो रहा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
श्रीनगर:

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की तबीयत खराब होने की जानकारी सामने आई है. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी. पार्टी नेताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी. पार्टी नेताओं ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला (87) को मंगलवार को पेट में संक्रमण हुआ था और उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा, ‘‘पिछले कुछ दिनों से उनकी (अब्दुल्ला की) तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है. आज या कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है.'' पूर्व मुख्यमंत्री का दिसंबर 2014 में गुर्दे का प्रतिरोपण हुआ था.

मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर में इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है. फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला राज्य के सीएम हैं. 

कुछ दिनों पहले जब लेह में हिंसा भड़की थी, तब फारुक अब्दुल्ला ने कहा था कि केंद्र को लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए. उनकी यह टिप्पणी लेह में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हुई हिंसा के ठीक एक दिन बाद आई थी.

मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह (लद्दाख) एक सीमावर्ती राज्य है. चीन घात लगाए बैठा है, उसने जमीन पर कब्जा कर लिया है. इसे जल्द से जल्द सुलझाने का समय आ गया है. सरकार को बातचीत करके इसे सुलझाना चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Farooq Abdullah, Farooq Abdullah Health, Farooq Abdullah Health Update
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com