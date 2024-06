अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की 'प्रथम पूजा'

हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा में शनिवार को 'प्रथम पूजा' की गई. श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के अध्यक्ष तथा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, ''आज वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर प्रथम पूजा की गई. बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की.''

Today performed the 'Pratham Puja' to mark the ceremonial commencement of the Annual Shri Amarnath Ji Yatra. Sought Baba Amarnathji's blessings and prayed for the good health, progress, and well-being of all the people. pic.twitter.com/px9T803Pnt