'भारत IT में एक्सपर्ट है और पड़ोसी देश...' : विदेश मंत्री का पाकिस्तान पर निशाना

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को IT बनाम IT के जरिए 'एक पड़ोसी देश' पाकिस्तान पर निशाना साधा है. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बोला कि हमारा एक पड़ोसी देश 'इंटरनेशनल टेरेरिज्म (IT)' में एक्सपर्ट है, जबकि भारत 'इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में एक्सपर्ट है.