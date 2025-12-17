कोहरे ने दिल्ली-NCR में थामी 25 ट्रेनों की रफ्तार, लेट चलने वाली ट्रेनों की देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर रीजन में कोहरे का असर ट्रेनों पर साफ दिखाई देने लगा है. कोहरे की वजह से 25 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं. इसमें रीवा एक्सप्रेस, तेजस से लेकर फरक्का और कैफियत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं. इसमें से ज्यादातर दिल्ली हावड़ा रूट की ट्रेनें हैं. दिल्ली में तो 2 दिन से कोहरा नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरा देखने को मिल रहा है. इस कारण वाराणसी, लखनऊ, कानपुर समेत जैसे रेलवे स्टेशनों ट्रेनें लेटलतीफी का शिकार हो रही हैं. दिल्ली से आनंद विहार आने वाली तमाम ट्रेनें गंतव्य तक न पहुंचने से यात्री परेशान रहे.

रेलवे ने कोहरे को देखते हुए ट्रेनों की सामान्य आवाजाही को लेकर इंतजाम किए थे, लेकिन सुबह के वक्त ट्रेनों के आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं. कोहरे की वजह से 15 दिसंबर को 90 ट्रेनें लेटलतीफी का शिकार हुई थीं. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो रेलवे स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य जांच लें. लंबी दूरी की रेलयात्रा करने वाले यात्री समयसारिणी में बदलाव का ख्याल रखें. किसी भी समस्या से बचने के लिए रेलवे की आधिकारिक सूचना पर नजर रखें.

25 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रहीं

14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस करीब 9 घंटा लेट

12559 शिवगंगा एक्सप्रेस करीब ढाई घंटा लेट

12427 रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस 6 घंटा 9 मिनट लेट

12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी 5 घंटा 40 मिनट लेट

15733 फरक्का एक्सप्रेस करीब 8 घंटे लेट

12225 कैफियत एक्सप्रेस करीब 8 घंटा लेट

22581 न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 8 घंटे लेट

14207 पद्मावत एक्सप्रेस 2 घंटा 21 लेट

12229 लखनऊ मेल 2 घंटा 10 मिनट लेट

12429 न्यू दिल्ली एसी सुपरफस्ट एक्सप्रेस 2 घंटा 9 मिनट

12557 सप्त क्रांति सुपरफस्ट एक्सप्रेस 1 घंटा 56 मिनट

22417 न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस 1 घंटा 54 मिनट

13257 आनंद विहार टर्मिनल जन साधारण एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट लेट

14241 नौचंदी एक्सप्रेस 2 घंटे 23 मिनट लेट

12405 हज़रत निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफस्ट एक्सप्रेस 4 घंटा लेट

22455 कालका सुपरफस्ट एक्सप्रेस 2 घंटा 39 मिनट

11841 गीता जयंती एक्सप्रेस 3 घंटा 23 मिनट

20807 हिरकुण्ड एक्सप्रेस 2 घंटा 1 मिनट लेट

14508 दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटा 56 मिनट लेट