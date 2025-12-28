विज्ञापन
विशेष लिंक

कोहरे के कारण आज लेट हो सकते हैं विमान, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने जारी की एडवाइजरी

स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन्स ने 28 दिसंबर यानी आज के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, दरभंगा, पटना, हिंडन, रांची, गुवाहाटी और बागडोगरा में उड़ानें प्रभावित होने की संभावना है. 

Read Time: 2 mins
Share
कोहरे के कारण आज लेट हो सकते हैं विमान, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने जारी की एडवाइजरी
  • देश के कई इलाकों में खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.
  • स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए उड़ानों में देरी या रद्द होने की एडवाइजरी जारी की है.
  • दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई शहरों में उड़ान संचालन में बाधा आ सकती है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

देश के कई इलाकों में मौसम खराब है और कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम है इसके कारण देश के कई शहरों में आज हवाई और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है. स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कुछ स्थानों पर उड़ानों के संचालन में देरी या रद्द होने की संभावना है. ऐसे में यात्रियों को अपने घरों से निकलने से पहले विमान सेवाओं के बारे में जानकारी पुख्ता होनी चाहिए. 

स्पाइसजेट, एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन्स ने 28 दिसंबर यानी आज के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, दरभंगा, पटना, हिंडन, रांची, गुवाहाटी और बागडोगरा में उड़ानें प्रभावित होने की संभावना है. 

विमानों के उड़ान भरने और पहुंचने में देरी की संभावना 

ट्रैवल एडवाइजरी में इन जगहों पर विमानों के उड़ान भरने और पहुंचने दोनों में ही देरी हो सकती है.  साथ ही एडवाइजरी में इन फ्लाइट्स से जुड़ी आगे की कनेक्टिंग उड़ानों के भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.  ट्रैवल एडवायजरी में यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें.  

रेल यातायात पर भी पड़ सकता है कोहरे का असर

साथ ही देश के अलग-अलग इलाकों में घने कोहरे का असर आज रेल यातायात पर भी पड़ सकता है. रेलवे ने भी कोहरे में ट्रेनों के लेट होने की संभावना जताई है. खराब मौसम और विजिबिलिटी कम होने के कारण आने और जाने वाली दोनों ट्रेनों पर प्रभाव पड़ सकता है. रेलवे ने यात्रियों से  ट्रेन की सही स्थिति देखकर ही यात्रा करने की अपील की है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fog, Effect Of Fog, Effect Of Fog On Traffic
Get App for Better Experience
Install Now