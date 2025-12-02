'पहले वंदे मातरम, फिर SIR', सरकार ने ठुकराई PM मोदी की मौजूदगी की मांग, शीत सत्र में नया गतिरोध!

संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. विपक्ष ने मांग की है कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिस्सा लें.

इस पर सरकार ने साफ कहा, 'प्रधानमंत्री के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता.' सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, 'विपक्ष तय नहीं कर सकता कि सरकार क्या करे. यह नहीं हो सकता.'

हम चाहते हैं सदन चले- विपक्ष

विपक्ष का कहना है कि वे चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार को स्पष्ट रूप से सदन में यह कहना चाहिए कि चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी. समाजवादी पार्टी ने दोहराया कि जब तक Special Intensive Revision (SIR) और चुनाव सुधार पर चर्चा नहीं होती, वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, आज दोपहर 3 बजे BAC की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा का समय तय किया जा सकता है.

वंदे मातरम पर पहले चर्चा चाहती है सरकार

गतिरोध इस बात पर भी है कि विपक्ष कह रहा है चुनाव सुधार पर पहले चर्चा हो जबकि सरकार का कहना है कि वंदे मातरम पर पहले चर्चा होगी क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष सात नवंबर को पूरे हो चुके हैं.