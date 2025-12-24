जिस फिल्म ने कमाई से मचाया दुनियाभर में धमाल, धुरंधर के आगे हुई फुस्स, 5 दिन में ही कर रही है संघर्ष

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने के नाम नहीं ले रही है. इस फिल्म को 20 दिन से लगातार दर्शकों को प्यार मिल रहा है. 'धुरंधर' ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. इतना ही नहीं रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन की इस फिल्म के आगे हॉलीवुड की वो फिल्म संघर्ष कर रही है, जिसने कमाई के मामले में दुनियाभर में धूम मचाई हुई है. हम बात कर रहे हैं जेम्स कैमरन की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' की. यह फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लेकिन भारत में इसका प्रदर्शन अपेक्षाओं से कम रहा है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' का 5वें दिन का कलेक्शन

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, रिलीज के पांचवें दिन तक फिल्म ने सभी भाषाओं में भारत में करीब 85.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. मंगलवार को यानी पांचवें दिन फिल्म ने लगभग 9.25 करोड़ रुपये जोड़े, जो स्थिर तो है, लेकिन फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्मों जैसी तेज रफ्तार नहीं दिखा पाया.फिल्म की मजबूत ब्रांड वैल्यू और प्रीमियम फॉर्मेट जैसे 3डी और आईमैक्स होने के बावजूद, भारत में दर्शकों की संख्या उम्मीद से कम रही.

'अवतार: फायर एंड ऐश' की ऑक्यूपेंसी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, अवतार सीरीज की फिल्में आमतौर पर यहां तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. पांचवें दिन अंग्रेजी वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी सिर्फ 20.84 प्रतिशत रही. बड़े शहरों में चेन्नई सबसे आगे रहा, जहां थिएटर्स में 30.75 प्रतिशत तक सीटें भरीं. सुबह के शो में ऑक्यूपेंसी कम 12.44 प्रतिशत थी, लेकिन दिन ढलते ही दर्शक बढ़े और शाम के शो में 27.09 प्रतिशत तक पहुंच गई. फिर भी कुल मिलाकर संख्या सीमित रही.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती बनी रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर'. मंगलवार को 'धुरंधर' ने 17.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल भारतीय कमाई 589.50 करोड़ रुपये हो गई.'धुरंधर' की जबरदस्त पकड़ ने थिएटर्स में जगह और दर्शकों का बड़ा हिस्सा ले लिया, जिससे 'अवतार: फायर एंड ऐश' की रफ्तार धीमी पड़ गई. दुनिया भर में फिल्म ने शानदार ओपनिंग की है, लेकिन घरेलू बाजार में बॉलीवुड की यह एक्शन थ्रिलर भारी पड़ रही है. आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्रिसमस की छुट्टियों में 'अवतार' कितना उछाल ले पाती है.