नासिक में जिंदल पॉली फिल्म्स की सहायक कंपनी के प्लांट में लगी भीषण आग, परिचालन ठप

मुंबई-नासिक हाईवे पर स्थित जिंदल कंपनी में कल रात 1 से 1:30 बजे के बीच भीषण आग लग गई. आग गेट नंबर 4 के पीछे से शुरू हुई और तेजी से फैल गई. दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गईं. अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कंपनी को भारी नुकसान हुआ है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी.

जेपीएफएल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जो जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ने 21 मई, 2025 को दोपहर 3:53 बजे सूचित किया कि उनके नासिक स्थित प्लांट में आग लग गई है. यह प्लांट मुंडेगांव, तालुका इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र में नासिक-इगतपुरी रोड एनएच-3 पर स्थित है. आग लगने के कारण उत्पादन कार्य आज सुबह 1:00 बजे से अस्थायी रूप से बाधित हो गया.

Maharashtra: A fire broke out between 1 to 1:30 AM last night at the Jindal company located in Mundegaon on the Mumbai-Nashik Highway. The blaze started behind Gate No. 4 and spread rapidly. Firefighting efforts are still underway and no casualties have been reported so far.