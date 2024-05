"DNA टेस्ट से होगी हमारे बच्चे की पहचान...": बेबी केयर सेंटर में जान गवाने वाले नवजात शिशुों के परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

दिल्ली में एक शिशु देखभाल केंद्र में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई. यह घटना शनिवार देर रात दिल्ली के शाहदरा इलाके में स्थित बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में हुई. अस्पताल में आग लगने के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) कॉल विवेक विहार पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. उस समय अस्पताल और उसके आसपास की बिल्डिंग में आग लगी हुई थी. अस्पताल में 12 नवजात शिशु भर्ती थे. सभी शिशुओं को अस्पताल से बाहर निकाला गया और पूर्वी दिल्ली स्थित एडवांस एनआईसीयू अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.

एक चश्मदीद के अनुसार वो पास में ही अपनी दुकान पर था. उसने बताया कि धमाके की आवाज आई और धुंआ दिखा...लोग मौके पर जमा हुए..पीछे की खिड़की खोलकर बच्चों को निकला. कुल 12 बच्चों को निकाला गया.

#WATCH | Delhi Baby Centre Fire Incident: Sumit, a relative of a newborn baby admitted at the New Born Baby Care Hospital says, "My brother's child was admitted here on May 20. We went to the police station and asked them for information, they asked us to go to the hospital for… pic.twitter.com/Crdn4QgaIo