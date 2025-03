'यह खतरनाक मानसिकता को...' तमिलनाडु में रुपये के सिंबल को बदलने पर वित्त मंत्री एन सीतारमण ने उठाए सवाल

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 2025-26 के बजट दस्तावेजों से रुपये के आधिकारिक प्रतीक ‘₹' को तमिल अक्षर रु से बदल दिया है और इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि "यह कदम एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है जो भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रिय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है. भाषा और क्षेत्रीय अंधराष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले इस कदम को टाला जाना चाहिए." उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि डीएमके ने पहले अपनी आपत्ति क्यों नहीं जताई.

राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके ने शुक्रवार की सुबह आने वाले राज्य बजट के लिए प्रचार सामग्री में देवनागरी रुपये के चिह्न (₹) को बदल दिया था - जो स्कूलों में अपनी अनिवार्य तीन-भाषा नीति के माध्यम से केंद्र द्वारा "हिंदी थोपने" के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच सामने आया एक मुद्दा है.

The DMK government has reportedly removed the official Rupee symbol ‘₹' from the Tamil Nadu Budget 2025-26 documents, which will be presented tomorrow.



If the DMK (@arivalayam) has a problem with ‘₹', why didn't it protest back in 2010 when it was officially adopted under the…