विज्ञापन
विशेष लिंक

दिशा पाटनी केसः एनकाउंटर में घायल गोदारा का गुर्गा गिड़गिड़ाया- 'अब बाबा के UP में कभी नहीं आऊंगा'

Disha Patani Bareilly house firing : पुलिस ने आरोपी के पास से .32 बोर की एक पिस्तौल और चार कारतूस बरामद किए हैं. आर्य ने बताया कि पूछताछ के दौरान रामनिवास ने गोलीबारी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.

Read Time: 3 mins
Share
दिशा पाटनी केसः एनकाउंटर में घायल गोदारा का गुर्गा गिड़गिड़ाया- 'अब बाबा के UP में कभी नहीं आऊंगा'
  • दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक घर पर गोलीबारी में शामिल 5वें आरोपी रामनिवास को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.
  • रामनिवास ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसने घर की रेकी छह और सात सितंबर को की थी.
  • पुलिस ने रामनिवास के पास से .32 बोर की पिस्तौल और चार कारतूस बरामद किए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बरेली:

Disha Patani Bareilly house firing :  फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश में बरेली स्थित पैतृक घर पर गोलीबारी में शामिल पांचवें शूटर को शुक्रवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश के अलावा उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है. बरेली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी रामनिवास के पैर में गोली लगी और उसके साथी अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

मुठभेड़ के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रामनिवास हाथ जोड़कर जमीन पर लेटा हुआ है और पुलिस से कथित तौर पर कह रहा है, “बाबा के यूपी में कभी नहीं आऊंगा सर.”

पुलिस ने आरोपी के पास से .32 बोर की एक पिस्तौल और चार कारतूस बरामद किए हैं. आर्य ने बताया कि पूछताछ के दौरान रामनिवास ने गोलीबारी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की.

आरोपी रामनिवास ने बताया कि उसने 6 और 7 तारीख को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी. उसने कहा कि इस रेकी में वे कुल चार लोग थे. रामनिवास ने आगे कहा कि उन्होंने यह हमला संत प्रेमानंद पर दिए गए बयान के कारण किया था. पकड़े जाने से पहले वे नेपाल के रास्ते भागने की तैयारी में थे. 

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने शूटर विजय और नकुल को गिरफ्तार किया था, जो 11 सितंबर को पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी में कथित रूप से शामिल थे. अधिकारी ने बताया कि बागपत निवासी दोनों शूटरों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था और उन्हें वारंट पर बरेली लाया जाएगा.

उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने 17 सितंबर को गाजियाबाद में हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ मिलकर दो अन्य शूटरों अरुण और रवींद्र को मुठभेड़ में मार गिराया था. पुलिस के अनुसार, विजय व नकुल ने 11 सितंबर को और अरुण व रवींद्र ने 12 सितंबर को पाटनी के घर पर गोलियां चलाई थीं‍.

यह मामला 12 सितंबर का है, जब बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के घर पर तड़के करीब 3.45 बजे गोलीबारी हुई थी. उस समय अभिनेत्री के पिता, रिटायर्ड सीओ जगदीश सिंह पाटनी, उनकी मां और बड़ी बहन खुशबू घर पर मौजूद थीं. इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disha Patani, Disha Patani Firing Case, Attack On Disha Patani's House, Bareilly News, Bareilly Encounter
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com