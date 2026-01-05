2026 में इन हीरो संग पहली बार काम करेंगी ये 6 हीरोइनें, आवारापन 2 की एक्ट्रेस सुन लगेगा सबको झटका

पिछले कई सालों से बड़े पर्दे एक ही तरह की रोमांटिक जोड़ियां नजर आती रही हैं. वही केमिस्ट्री और वही पैटर्न धीरे-धीरे लोगों को थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगने लगा था. लेकिन अब सिनेमा का मिजाज बदल रहा है और मेकर्स भी कुछ नया दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं. साल 2026 सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए इसी वजह से बेहद खास माना जा रहा है. इस साल कई बड़े स्टार्स अपनी सेफ जोड़ी से बाहर निकलकर नई हीरोइन्स के साथ नजर आने वाले हैं. सलमान खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक, ऐसे एक्टर्स की लिस्ट लंबी है जो पहली बार किसी नई एक्ट्रेस के साथ बतौर मेन लीड स्क्रीन शेयर करेंगे. इन फिल्मों को लेकर चर्चा अभी से तेज हो गई है, क्योंकि कहीं फ्रेश केमिस्ट्री देखने को मिलेगी तो कहीं कहानी के साथ किरदार भी अलग नजर आएंगे. चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी हैं वो फिल्में और कौन हैं वो स्टार्स.

मोना सिंह और सनी देओल

23 जनवरी 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2' में सनी देओल और मोना सिंह की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी. इनके अलावा फिल्म में वरुण धवन, दिलीजत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह नजर आएंगे.

इमरान हाशमी- दिशा पाटनी

इमरान हाशमी की फिल्म ‘आवारापन' का लोगों में जबरदस्त क्रेज है. फैंस के इसी प्यार को देखते हुए ‘आवारापन 2' की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है. फिल्म में इस बार इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी नजर आएंगी. पहले पार्ट में एक्टर के साथ श्रेया सरन नजर आई थीं.

आयुष्मान खुराना- सारा अली खान

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. दोनों फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2' में नजर आएंगे. इसके पहले पार्ट में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आए थे.

सलमान खान-चित्रांगदा सिंह

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' लगातार चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म में चित्रांगदा पहली बार सलमान खान के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस स्क्रीन शेयर करेंगी.

इमरान हाशमी-जेनेलिया डिसूजा

इमरान हाशमी इस साल जेनेलिया डिसूजा के साथ भी पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. दोनों फिल्म ‘गन मास्टर जी9' में नजर आएंगे.

रणबीर कपूर-साई पल्लवी

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की जोड़ी फैंस को पहली बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी. दोनों फिल्म ‘रामायण' में नजर आने वाले हैं जो दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.