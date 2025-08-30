विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑनर किलिंग: दूसरी जाति में प्यार के चलते पिता ने की बेटी की हत्या, बताया आत्महत्या का मामला, पुलिस जांच में खुला राज

पुलिस को शक हुआ और उसने जांच शुरू की. जांच के दौरान, उन्हें घटनास्थल पर आंशिक रूप से जले हुए अवशेष मिले और साजिश का पर्दाफाश हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
ऑनर किलिंग: दूसरी जाति में प्यार के चलते पिता ने की बेटी की हत्या, बताया आत्महत्या का मामला, पुलिस जांच में खुला राज

कर्नाटक से कलबुर्गी तालुका में ऑनर किलिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता और उसके रिश्तेदारों ने अपनी 18 साल की बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि वो दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी. स्थानिय लोगों को शुरू में बताया गया था कि लड़की ने जहर खा लिया है. हालांकि बाद में पुलिस की जांच में सारा सच सामने आया.

परिवार ने रिश्ते के लिए किया था विरोध

दरअसल मृतका कविता ने हाल ही में कलबुर्गी के धर्मसिंह कॉलेज से पीयूसी की पढ़ाई पूरी की थी. बताया जा रहा है कि वह कुरुबा समुदाय के एक ऑटो चालक मलप्पा के साथ रिश्ते में थी. अपने परिवार के बार-बार विरोध के बावजूद, कविता ने उससे शादी करने की जिद की और मना करने पर भाग जाने की धमकी भी दी.

गुमराह करने के लिए बताया आत्महत्या का मामला

27 अगस्त की रात, इस मुद्दे पर फिर से हुए झगड़े के बाद, उसके पिता शंकर कोल्लूर, उसके भतीजे शरणु और रिश्तेदार दत्तप्पा चोलाबारद ने घर के अंदर ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. दूसरों को गुमराह करने के लिए, इसे आत्महत्या का मामला दिखाने के लिए उसके मुंह में कीटनाशक डाला गया.

पुलिस की जांच में खुला राज

अगली सुबह, आरोपियों ने शव को चिक्का गोब्बर रोड के पास शंकर के भाई के खेत में ले जाकर सबूत मिटाने के लिए जला दिया. ग्रामीणों को शुरू में बताया गया था कि लड़की ने जहर खा लिया है और उसकी मौत हो गई है. पुलिस को शक हुआ और उसने जांच शुरू की. जांच के दौरान, उन्हें घटनास्थल पर आंशिक रूप से जले हुए अवशेष मिले और साजिश का पर्दाफाश हुआ. इसके बाद पुलिस ने फरहताबाद स्टेशन में मामला दर्ज किया.

पिता शंकर कोल्लूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शरणु और दत्तप्पा की खोज जारी है. बता दें कि कविता पांच बेटियों में चौथे नंबर की थी. दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, छोटी बहनों में सबसे बड़ी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है और सबसे छोटी कक्षा 9 में है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Father Killed His Daughter, Love For A Other Caste, Secret Revealed In Police Investigation, Karnatak Crime News, Police Investigation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com