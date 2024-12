किसानों ने दिल्‍ली कूच कर दिया है... हजारों किसान दिल्ली-नोएडा के सभी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं. महामाया फ्लाई ओवर से किसान आगे बढ़ गए हैं. किसान आंदोलन और उनके दिल्ली कूच करने के इरादे को देखते हुए दिल्ली-नोएडा के सभी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इस चेकिंग अभियान के जरिए आम जनता को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है और कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं. आइए आपको बताते हैं, चिल्‍ला बॉर्डर, यूपी गेट, कालिंदी कुंज पर ट्रैफिक के क्‍या हालात हैं...

किसानों के दिल्ली कूच ऐलान को लेकर रूट डायवर्जन और पुलिस की चेकिंग के चलते बॉर्डर पर सुबह से ही स्‍ले ट्रैफिक था. चिल्ला बार्डर होते हुए सेक्टर 15ए से दिल्ली और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने वाले रास्‍ते पर गाडि़यों की लंबी कतार लगी नजर आ रही है. इससे लोगों को सुबह से ही भीषण जाम का सामना करना पड़ा रहा है.

किसानों का दिल्‍ली कूच शुरू हो गया है, हजारों किसान सड़कों पर उतर गए हैं और इसकी वजह से महामाया फ्लाईओवर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है. ये जाम लगातार लंबा होता रहा है. हालांकि, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर पहले ही लोगों से वैकल्पिक रूट्स लेने की सलाह दी थी, ताकि जाम से बचा जा सके. महामाया फ्लाई ओवर पर किसानों को थोड़ी दूर चलने के बाद पुलिस ने रोक दिया है. इस पर किसान हाइवे पर ही बैठ गए. किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं. किसानों के हाईवे पर बैठने से रास्ता रोक गया है.

चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस, आरएएफ के जवान और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए हैं, ताकि किसानों को दिल्‍ली में प्रवेश करने से रोका जा सके. डीसीपी पूर्वी दिल्ली अपूर्व गुप्ता ने कहा कि हमें कुछ किसान संगठनों के बारे में पहले से सूचना मिली थी, जिन्होंने दिल्ली कूच करने की घोषणा की है. संसद सत्र चलने के कारण उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है. चिल्‍ला बॉर्डर की ओर भी अब किसान बढ़ रहे है. यहां ट्रैफिक काफी स्‍लो है और गाडि़यां रेंग रही हैं.

#WATCH | On Police & RAF deployed at Delhi-UP Chilla border in view of call by some farmer organisation to march to Delhi over their various demands, DCP East Delhi, Apoorva Gupta says, "We got some advance information about some farmers' organisation who have announced a march…