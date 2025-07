नवी मुंबई एयरपोर्ट का 94% काम पूरा, सीएम फडणवीस ने जीत अदाणी के साथ दौरा कर बताईं हवाई अड्डे की खासियतें

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद ने शनिवार को अदाणी ग्रुप के जीत अदाणी के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में एयरपोर्ट निर्माण की समीक्षा की. बाद में सीएम फडणवीस ने बताया कि एयरपोर्ट का लगभग 94 फीसदी काम पूरा हो चुका है. 30 सितंबर से कमर्शल उड़ानें शुरू करने का लक्ष्य है. यह देश का सबसे आधुनिक और पूरी तरह सुसज्जित हवाई अड्डा होगा. यहां दुनिया का सबसे तेज बैगेज डिलीवरी सिस्टम बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एयरपोर्ट के रनवे से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग तक के काम की प्रगति पर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देखा और संबंधित जानकारियां प्राप्त कीं. यहां करीब 94 फीसदी जमीनी काम पूरा हो चुका है. रनवे पूरी तरह तैयार तैयार है. टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग पूरा हो गया है. इंटीरियर का काम चल रहा है. बाहरी हिस्से और सीलिंग का काम तेजी से पूरा करने की जरूरत है. बाकी काम भी तेजी से किए जा रहे हैं.

दुनिया का सबसे तेज बैगेज हैंडलिंग सिस्टम

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एयरपोर्ट पर यात्रियों के बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को देखा, जो सबसे बेहतर है. इसमें बैगेज के बारकोड को 360 डिग्री स्कैनिंग सिस्टम से पढ़ा जा सकता है. इससे सुनिश्चित होगा कि सामान सही जगह पर ही पहुंचे. हमने अधिकारियों से कहा है कि एयरपोर्ट पर बैगेज प्राप्त करने का सिस्टम न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेज होना चाहिए. इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. सीएम ने बताया कि अभी 13 से 14 हजार लोग रोज यहां काम कर रहे हैं. हमने 30 सितंबर तक उनकी संख्या डेढ़-दोगुनी करने को कहा है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब दो रनवे के साथ तैयार हो जाएगा तो इसकी क्षमता सालाना नौ करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी. यह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई गुना बड़ा होगा. यह देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन कराना चाहते हैं, इसलिए हमने 30 सितंबर का टारगेट रखा है. उनसे समय भी लेना है.

ग्रीन एनर्जी से चलेंगी सभी गाड़ियां

सीएम फडणवीस ने कहा कि इस हवाई अड्डे की कई खासियतें हैं. यह पूरी तरह से नया हवाई अड्डा है, जहां 37 मेगावॉट हरित ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है. यहां सभी गाड़ियां या तो इलेक्ट्रिक होंगी या वैकल्पिक ईंधन और टिकाऊ विमानन ईंधन से चलेंगी. यहां ग्रीन फ्यूल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कमर्शल लाइसेंस लेने की प्रक्रिया चल रही है. बाकी लाइसेंस मिल चुके हैं.

सीएम और डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारियां हासिल कीं.

Photo Credit: IANS

चारों तरफ से कनेक्टिविटी मिलेगी

उन्होंने बताया कि नए हवाई अड्डे तक आसान कनेक्टिविटी देने की योजना पर भी काम चल रहा है. अटल सेतु को कोस्टल रोड से जोड़ने का काम अगले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है. ठाणे से एक सीधी एलिवेटेड रोड का काम भी जल्द शुरू होगा. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को चारों तरफ से सभी तरह के परिवहन जैसे कि सड़क, उपनगरीय रेलवे, मेट्रो और वॉटर ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाएगा.

बता दें कि इस एयरपोर्ट को एक विशेष प्रयोजन निकाय नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (NMIAL) द्वारा तैयार जा रहा है. इस निकाय में अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (CIDCO) की 74:26 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. पीएम मोदी ने फरवरी 2018 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी. इसे 16,700 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)