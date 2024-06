फैक्ट चेक : अखिलेश यादव कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडूसे गठबंधन की बात? नहीं, यह पुरानी तस्वीर है

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और टीडीपी पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू की साथ में बैठे हुए एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर यह दावा करते हुए शेयर किया जा रहा है कि दोनों ने 2024 के आम चुनावों के नतीजों के बाद एक दूसरे से मुलाकात की है. बता दें कि नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे.

भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 240 सीटें जीतीं और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया), जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) कर रही है, ने 232 सीटें जीतीं है. न तो बीजेपी और न ही इंडिया ब्लॉक आधे से ज़्यादा सीटें हासिल कर पाया है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन टीडीपी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जिसने दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में 16 लोकसभा सीटें जीती हैं और एनडीए के एक अन्य साथी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली जनता दल (यूनाइटेड), जिसने उत्तरी राज्य में 40 में से 12 सीटें जीती हैं.

इसके बाद अब चंद्रबाबू नायडू की अखिलेश यादव से मिलने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा गया है, "अखिलेश यादव ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. कुछ घंटों में खेल पलटने वाला है..."

हालांकि, बता दें कि यह तस्वीर 2019 की है. इसका फिलहाल सरकार बनाने को लेकर चल रही बातचीत से कोई संबंध नहीं है.

हमने पाया कि अखिलेश यादव द्वारा नायडू को शॉल भेंट करने की तस्वीर 2019 की है. रिवर्स इमेज सर्च से हमें 18 मई, 2019 को प्रकाशित रेडिफ़ की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें यह तस्वीर थी.

Andhra Pradesh CM and Telugu Desam Party (TDP) Chief N. Chandrababu Naidu met Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, in Lucknow, today. pic.twitter.com/ujUgNz6Qfq

इस रिपोर्ट के अनुसार, नायडू ने लखनऊ में कांग्रेस के राहुल गांधी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के डी. राजा और जी सुधाकर रेड्डी, तत्कालीन अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार और लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) के दिवंगत नेता शरद यादव के साथ अखिलेश से मुलाकात की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में चुनाव के नतीजों से पहले एक संयुक्त भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने पर चर्चा की गई थी.

नायडू और अखिलेश यादव की एक-दूसरे के बगल में बैठी दूसरी तस्वीर भी उसी बैठक की है. इस तस्वीर को अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "माननीय मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी का लखनऊ में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है." नायडू 2014 से 2019 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे.

It is a pleasure to welcome Hon'ble Chief Minister Shri N Chandrababu Naidu Ji to Lucknow pic.twitter.com/B2SKJlG5PK