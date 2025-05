Fact Check: क्या भारत ने पाकिस्तान को सूचना देकर किया था हमला? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को पहले से जानकारी देकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था. दावे में कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान ने हमले से पहले सूचना दे दी थी कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे. सैन्य ठिकानों पर नहीं. सोशल मीडिया पर फैल रही इस दावे को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है.

इस दावे के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान भी वायरल हो रहा है. जिसमें वो यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि भारत ने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दी थी. हालांकि अब इस वायरल दावे पर सरकार का पक्ष सामने आ गया है.

PIB ने फैक्ट चेक करते हुए बताया कि यह सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा बिल्कुल गलत है.

शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद जब यह भाम्रक दावा फिर से वायरल होने लगा, तब भी पीआईबी ने इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इसे दावे की चर्चाएं तब और तेज हुई, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिाय मंच एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान पोस्ट करते हुए लिखा, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना एक अपराध था. विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया.



इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा... 1. इसे किसने अधिकृत किया? 2. इसके परिणामस्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए?

राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल पर रिटायर मेयर जनरल हर्षा कक्कड़ ने तंज कसते हुए लिखा कि DGMO ने उल्लेख किया कि आतंकवादी कैंपों पर हमले के बाद उन्होंने हॉटलाइन पर आतंकी शिविरों पर हमला करने का संदेश छोड़ा था, सेना का नहीं. कम से कम जाँच तो कर लें.

I knew @RahulGandhi was mentally slow but never expected him to be totally dumb. DGMO of @adgpi mentioned that post strikes on terrorist camps they LEFT A MESSSGE on hot line of hitting terrorist camps, not army. At least check before you @INCIndia bots display your ignorance https://t.co/xjwTl6tuWC