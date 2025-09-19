ईरान यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, जानिए किस बात को लेकर किया सावधान

- ईरान की यात्रा को लेकर भारत सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
ईरान की यात्रा को लेकर भारत सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी नौकरी के झांसे में भारतीयों को ईरान बुलाकर आपराधिक गिरोहों के अपहरण करने की घटना के संबंध में जारी की गई है. अपहरण के बाद आपराधिक गिरोहों की ओर से फिरौती मांगी गई थी.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे करके या यह आश्वासन देकर ईरान की यात्रा करने के लिए फुसलाया गया कि उन्हें रोजगार के लिए तीसरे देशों में भेजा जाएगा. ईरान पहुंचने पर इन भारतीय नागरिकों का आपराधिक गिरोहों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उनकी रिहाई के लिए उनके परिवारों से फिरौती की मांग की गई.
कड़ी सतर्कता बरतने की सख्त चेतावनी
विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि इस संदर्भ में सभी भारतीय नागरिकों को ऐसे रोजगार के वादों या प्रस्तावों के संबंध में कड़ी सतर्कता बरतने की सख्त चेतावनी दी जाती है. विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि ईरान सरकार भारतीयों को सिर्फ पर्यटन उद्देश्यों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देती है.
भारतीय नागरिकों को किया सावधान
उन्होंने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि ऐसे झूठे रोजगार के प्रस्तावों को स्वीकारने से पहले सावधान रहें. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि रोजगार या अन्य उद्देश्यों के लिए ईरान में वीजा-मुक्त प्रवेश का वादा करने वाले किसी भी एजेंट की आपराधिक गिरोहों से मिलीभगत हो सकती है, इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे प्रस्तावों का शिकार न हों.
