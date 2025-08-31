लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, इमारत तबाह, कई घायल

- लखनऊ के बेहटा गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से दो लोगों की मौत और पांच लोग घायल हुए हैं.
- विस्फोट इतना तेज था कि पास की एक इमारत भी गिर गई और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
- पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि 5 घायल हुए हैं. ये धमाका इतना तेज था कि साथ की इमारत गिर गई और 2 लोगों की मौत हो गई है. आशंका जताई जा रही है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं. कुछ घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है. ये हादसा लखनऊ के गुडंबा क्षेत्र के बेहटा गांव में हुआ है. दूर तक विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई. साथ ही, स्थानीय लोगों की मदद से हादसे में घायल लोगों निकाला गया.
#WATCH | Uttar Pradesh: An explosion occurred at a firecracker factory in Lucknow. Injuries and casualties feared. More details awaited.— ANI (@ANI) August 31, 2025
CM Yogi Adityanath has expressed condolences to the bereaved families and also directed officers to reach the spot and speed up the relief… pic.twitter.com/4V9GrgXevq
सूचना के बाद एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं. इसके अलावा, लखनऊ के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ईस्ट भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. फिलहाल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हादसे के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर 12.00 बजे थाना गुड़म्बा पर सूचना प्राप्त हुई कि बेहटा में एक मकान में विस्फोट हुआ है. इस पर सूचना तत्काल थाना प्रभारी मय पुलिस फोर्स मौके के लिए रवाना हो गए बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर उच्चाधिकारीगण मौजूद है. अब तक 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुी है. 5 लोग घायल है जिन्हें इलाज हेतु एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भर्ती कराया गया है। बचाव कार्य जारी है.
सीएम ने हादसे का संज्ञान लिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे का संज्ञान लिया है.उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुख्यमंत्री ने मृतक के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं."
पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के कारण स्पष्ट नहीं है. घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं