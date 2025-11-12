Bihar election Exit Poll Live: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में मतदान संपन्न होने के बाद अब सबकी नजर परिणाम पर है. इससे पहले कई एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं. मंगलवार को भी एग्जिट पोल जारी हुए थे, जिनमें अधिकतर में एनडीए की जीत का दावा किया गया था. बुधवार को भी कई एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे. एनडीटीवी पर हम आपको पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं. जिसमें तमाम एग्जिट पोल का जिस्ट हम आपके सामने लेकर आते हैं. आप हमारे साथ बने रहिए.
CM पद के लिए तेजस्वी यादव हैं पहली पसंद
बिहार चुनाव को लेकर आए नए एग्जिट पोल में भी तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर देखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. खास तौर पर यूथ की अगर बात करें तो वो तेजस्वी यादव को ही अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं. तेजस्वी यादव को 40.9 फीसदी युवाओं ने अपनी पसंद बताया है वहीं 30.3 फीसदी यूथ चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम हों.
VoteVibe के एग्जिट पोल में क्या है महागठबंधन का हाल?
वोट वाइब एग्जिट पोल में जहां एक तरफ एनडीए एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को 95 से 115 सीटें मिलती दिख रही हैं.
नए एग्जिट पोल में भी NDA को बहुमत
बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद बुधवार को एक नया एग्जिट पोल सर्वे आया. वोट वाइब के इस सर्वे में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस एग्जिट पोल के मुताबिक, एनडीए को 125-145 सीटें मिल सकती हैं. वहीं महागठबंधन को 95 से 115 के बीच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.
दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल आया सामने
दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में भी एनडीए को बंपर बहुमत से आने का अनुमान जताया गया है. मंगलवार को आए दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145-160 सीटें मिलने की बात कही गई है.जबकि महागठबंधन को 73-91 सीटें मिल सकती है. खास बात यह है कि दैनिक भास्कर ने जन सुराज को शून्य सीटें मिलने की उम्मीद जताई है.
पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी कौन?
पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो मंगलवार को पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का अनुमान जताया गया है और 63 से 70 सीटों के बीच मिलने की संभावना जताई गई है. तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 62 से 69 सीटों के बीच मिलने की संभावना जताई गई है. एनडीए की सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 55 से 62 सीटों के बीच आने का अनुमान लगाया गया है.
मंगलवार को आए बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए क्या निकला, जानें
- पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल- महागठबंधन के खाते में 75 से 101 के बीच सीटें आ सकती हैं.
- मैट्रिज के एग्जिट पोल- विपक्षी महागठबंधन को 70 से 90 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है.
- P-Marq के एग्जिट पोल- महागठबंधन के खाते में 80 से 98 सीटें आने के आसार बताए गए हैं.
मैटराइज एग्जिट पोल: बिहार के सीमांचल में कौन मारेगा बाजी?
मंगलवार को आए IANS-मैटराइज के एग्जिट पोल के अनुसार, सीमांचल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रहने की उम्मीद है. 24 सीटों में से एनडीए को 10-12 सीटें, महागठबंधन को 8-10 सीटें और अन्य को 2-3 सीटें मिलने के आसार हैं. हालांकि, वोट शेयरिंग में महागठबंधन आगे नजर आ रहा है. महागठबंधन को 49.9 फीसदी, एनडीए को 39.1 फीसदी और अन्य को 16 फीसदी वोट मिलने की संभावना है.
Exit Polls: वोट शेयरिंग के मामले में तेजस्वी सबसे आगे
11 नवंबर को जितने भी एग्जिट पोल्स आए उनके मुताबिक वोट शेयरिंग का भी अंक गणित समझाया गया है. बताया गया कि सूबे में अगर सीएम च्वाइस की बात करें तो तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं. तेजस्वी यादव को वोट शेयर में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. तेजस्वी यादव 32 फीसदी वोट शेयर के साथ सबसे आगे हैं जबकि अगले सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को 30 फीसदी वोट मिले हैं.
Exit Polls: बीजेपी से आगे निकल सकते हैं नीतीश कुमार
मंगलवार को आए एग्जिट पोल्स के अनुसार इस बार के चुनाव में बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से भी आगे निकल सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो इस बार के चुनाव में उनका कद बीजेपी से भी बड़ा हो सकता है.
पहले के एग्जिट पोल्स में एनडीए सबसे आगे
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को आए एग्जिट पोल में सभी सर्वे एजेंसियों ने NDA को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने बात कही थी. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को 130 से 163 सीटें मिलने की बात कही गई है. दूसरी ओर महागठबंधन को 70 से 108 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. NDTV पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए को 147 सीटें मिल सकती है. जबकि महागठबंधन को 90 सीटें मिल सकती है. जन सुराज को एक तो अन्य को 0-5 सीटें मिल सकती है.