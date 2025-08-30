हर व्यक्ति के जीवन में वनवास आता-जाता रहता है: वसुंधरा राजे

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में वनवास आता है, तो जाता भी है। इसके साथ ही उन्होंने आजकल की दुनिया को अजीब बताते हुए कहा कि जिसे अपना समझा, वो पराया हो जाता है. उन्होंने धौलपुर की परशुराम धर्मशाला में महाराज मुरलीधर जी संत की रामकथा सुनने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए यह बात कही.

राजे ने कहा, ''आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है, जिसको अपना समझा है, वो पराया भी हो जाता है. हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है.''

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर इंसान जानता है कि वह कहां गलत है, लेकिन मन की इच्छाओं के कारण वही करता है और सच्चा साधक वही है, जो अपने मन पर विजय पा ले.

रामकथा का जिक्र करते हुए राजे ने कहा, ''यह सिर्फ कथा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव था. जब संत जी ने श्रीराम के आदर्शों और मर्यादाओं का वर्णन किया, तो ऐसा लगा मानो हृदय राममय हो उठा हो. रामकथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति से शक्ति मिलती है, मर्यादा से जीवन सजता है और आत्मसंयम से मुक्ति का मार्ग खुलता है.''