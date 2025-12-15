जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़, CRPF-पुलिस और सेना आतंकवादियों को घेरा

- जम्मू पुलिस के आईजी ने उधमपुर के माजलता जिले के सोआन गांव में आतंकवादियों को घेरने की जानकारी दी है
- आतंकवादियों से संपर्क के बाद एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ की कार्रवाई शुरू की है
- अंधेरा और दुर्गम भूभाग ऑपरेशन में बाधा डाल रहे हैं, जिससे जंगल की तलाशी में कठिनाई हो रही है
जम्मू पुलिस के आईजी ने एक घंटे पहले ट्वीट कर बताया है कि उधमपुर के माजलता जिले के सोआन गांव में आतंकवादियों का पता लगने के बाद उन्हें घेर लिया गया है. उनके साथ मुठभेड़ भी हुई. हालांकि, अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं.
जम्मू पुलिस के आईजी ने एक्स पर लिखा, 'टी-95, जम्मू-केपी से मिली सटीक सूचना के आधार पर, उधमपुर के माजलता जिले के सोआन गांव में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया. एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी है.'
T-95— IGP Jammu (@igp_jammu) December 15, 2025
On a precise input from JKP, contact established with terrorists at Village Soan, Majalta Udhampur. Joint team of SOG along with Army and CRPF on job.@JmuKmrPolice
फिर आधे घंटे से भी कम अंतराल के बाद उन्होंने लिखा, 'एक बहुत छोटी एसओजी टीम ने आतंकवादियों से मुठभेड़ की! अंधेरे और दुर्गम भूभाग के कारण जंगल की तलाशी में बाधा आ रही है.'
Op update:— IGP Jammu (@igp_jammu) December 15, 2025
A very small SOG team engaged the terrorists! Combing of the forest has been impeded due to darkness and treacherous terrain.
सूत्रों का कहना है कि कुल तीन आतंकवादियों का पता लगा है. ये जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी बताए जा रहे हैं. आतंकवादियों को अंधेरे और जंगल का फायदा मिल रहा है, लेकिन वो चारों तरफ से घेर लिए गए हैं. सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जिंदा पकड़ा जाए.
