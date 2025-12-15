विज्ञापन
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़, CRPF-पुलिस और सेना आतंकवादियों को घेरा

सूत्रों का कहना है कि कुल तीन आतंकवादियों का पता लगा है. ये जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी बताए जा रहे हैं. आतंकवादियों को अंधेरे और जंगल का फायदा मिल रहा है, लेकिन वो चारों तरफ से घेर लिए गए हैं.

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुठभेड़, CRPF-पुलिस और सेना आतंकवादियों को घेरा
  • जम्मू पुलिस के आईजी ने उधमपुर के माजलता जिले के सोआन गांव में आतंकवादियों को घेरने की जानकारी दी है
  • आतंकवादियों से संपर्क के बाद एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ की कार्रवाई शुरू की है
  • अंधेरा और दुर्गम भूभाग ऑपरेशन में बाधा डाल रहे हैं, जिससे जंगल की तलाशी में कठिनाई हो रही है
जम्मू पुलिस के आईजी ने एक घंटे पहले ट्वीट कर बताया है कि उधमपुर के माजलता जिले के सोआन गांव में आतंकवादियों का पता लगने के बाद उन्हें घेर लिया गया है. उनके साथ मुठभेड़ भी हुई. हालांकि, अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं.

जम्मू पुलिस के आईजी ने एक्स पर लिखा, 'टी-95, जम्मू-केपी से मिली सटीक सूचना के आधार पर, उधमपुर के माजलता जिले के सोआन गांव में आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया गया. एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम कार्रवाई में जुटी है.' 

फिर आधे घंटे से भी कम अंतराल के बाद उन्होंने लिखा, 'एक बहुत छोटी एसओजी टीम ने आतंकवादियों से मुठभेड़ की! अंधेरे और दुर्गम भूभाग के कारण जंगल की तलाशी में बाधा आ रही है.'

सूत्रों का कहना है कि कुल तीन आतंकवादियों का पता लगा है. ये जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी बताए जा रहे हैं. आतंकवादियों को अंधेरे और जंगल का फायदा मिल रहा है, लेकिन वो चारों तरफ से घेर लिए गए हैं. सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जिंदा पकड़ा जाए.

