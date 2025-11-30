12 राज्यों में SIR की तारीखें बदलीं, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी 12 राज्यों में SIR की समयसीमा 7 दिन बढ़ा दी है. चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) फेज-2 के शेड्यूल में बदलाव किया है. अब ड्राफ्ट वोटर रोल 9 दिसंबर की बजाय 16 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा. साथ ही, एन्यूमरेशन (मतदाता सूची अपडेट) का काम भी बढ़ा दिया गया है, जो अब 11 दिसंबर तक चलेगा. पहले यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी.

क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?

निर्वाचन आयोग ने यह फैसला राजनीतिक दलों की चिंताओं के बाद लिया. जानकारी के मुताबिक दलों ने शिकायत की थी कि देशभर में कई जगह BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर्स) की कमी है और समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है. इसी वजह से आयोग ने सभी 12 राज्यों में SIR की समयसीमा 7 दिन बढ़ा दी है.

नया शेड्यूल