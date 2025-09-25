6 अक्टूबर के बाद बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है इलेक्शन कमीशन

चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है. खबरों के मुताबिक 6 अक्टूबर के बाद राज्य में चुनावों का ऐलान हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार आने से पहले राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.

निर्वाचन आयोग ने इस बारे में बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर-पोस्टिंग की जानकारी देने को कहा गया है. आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को भी लिखा है पत्र.

गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं. इस बार राज्य में मुख्य मुकाबला एडीए बनाम महागठबंधन के बीच है. सभी दल चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मैदान में प्रचार करने में जुटे हैं. सीएम नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए जीत दर्ज की थी.

आपको बता दें कि इस बार के बिहार चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं. इतना ही नहीं, पार्टियों के बीच आपस में बयानबाजी का दौर भी जारी हो गया है.