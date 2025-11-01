मोकामा हिंसा मामले में चुनाव आयोग का एक्शन, अधिकारियों का ट्रांसफर, सीईओ से मांगी रिपोर्ट

मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरी है. चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. चुनाव आयोग ने SDO चंदन कुमार और दो SDOP का तबादला कर दिया है. साथ ही आयोग ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है. इस मामले में चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस के SP ग्रामीण का भी ट्रांसफर किया है. आयोग ने CEO से 2 नवंबर दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट भी देने कहा है.

इस मामले में बाढ़ के SDO चंदन कुमार को हटा दिया गया है. इनकी जगह पर 2022 बैच के IAS अधिकारी आशीष कुमार को भेजा गया है. इसी तरह बाढ़ के SDPO-1 राकेश कुमार को भी हटा दिया है. इनकी जगह CID के डीएसपी आनंद कुमार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है. बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने बाढ़ के SDPO-2 अभिषेक सिंह के ऊपर की है. इन्हें सस्पेंड कर दिया है. इनकी जगह पर ATS में तैनात डीएसपी आयुष श्रीवास्तव को SDPO-2 बनाया गया है. चुनाव आयोग ने पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को भी हटाने का आदेश जारी कर दिया है.

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस हत्याकांड को लेकर कुछ दिन पहले बिहार पुलिस के DGP से भी रिपोर्ट मांगी थी. इस मामले में जदयू के उम्‍मीदवार अनंत सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अनंत सिंह ने भी एफआईआर दर्ज कराई है. इन्‍होंने पीयूष प्रियदर्शी सहित 5 लोगों को नामजद और अज्ञात लोगों को अभियुक्‍त बनाया है.

दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था कि चुनाव आचार संहिता के दौरान लोग बंदूक लेकर कैसे घूम रहे हैं? इस हत्याकांड के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसरों ने भारी पुलिस बल की तैनाती ताल क्षेत्र में संभावित झड़प वाले स्थानों को चिन्हित कर की है. तनाव को कम करने के लिए एएसपी बाढ़ पूरे इलाके में घूम रहे हैं.

इस हत्याकांड को लेकर जब NDTV ने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि इस मामले में चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए. उन्होंने NDTV से बातचीत के दौरान इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. उन्होंने कहा था कि ये तो पूरे देश की बेइज्जती की तरह है. सब लोग चुनाव आयोग की तरफ देख रहे हैं. आयोग को तो एक्शन लेकर देश में संदेश देना चाहिए. चुनाव आयोग को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे की उम्मीदवार या उनके साथ जो प्रचार करते हैं वो सुरक्षित रहें.