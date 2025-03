देशभर में ईद की धूम, तमिलनाडु में हजारों लोग सड़क पर एक साथ पढ़ते दिखे नमाज, देखें VIDEO

तमिलनाड़ु में सोमवार को ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा करने के लिए राज्य भर में मस्जिदों और निर्धारित स्थानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी. ये त्योहार हमेशा की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

तमिलनाडु के त्रिची में भी ईद के मौके पर लोग बड़ी संख्या में सड़क पर नमाज अदा करते नजर आए. ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में हजारों की संख्या में लोग दुआ करते नजर आ रहे हैं. इसकी तस्वीर में काफी दूर तक पुरुष और महिलाएं सड़कों पर नमाज अदा करते नजर आए.

#WATCH | Tamil Nadu | People offer namaz in Trichy on the occasion of #EidAlFitr pic.twitter.com/8iuQUkoumt