चांद का हुआ दीदार, भारत में कल मनाई जाएगी ईद-उल-फितर

देश में कल 31 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा. इस्लामिक सेंटर के मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने इसकी औपचारिक घोषणा की है. चांद के दिखाई देने के बाद यह घोषणा की गई है. ईद-उल-फितर का त्योहार रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है और यह इस्लामी कैलेंडर के शव्वाल महीने की पहली तारीख को पड़ता है.

लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि आज यानी 30 मार्च को चांद दिख गया है और ईद-उल-फितर 31 मार्च को मनाई जाएगी. लखनऊ ईदगाह में सुबह 10 बजे नमाज अदा की जाएगी.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Lucknow Eidgah Imam, Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali says, "The moon has been sighted today, i.e. on March 30 and Eid-al-Fitr will be celebrated on March 31. Namaz will be offered at 10 am in Lucknow Eidgah..." pic.twitter.com/IJOGkCFw5U