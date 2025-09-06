विज्ञापन
सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में दाखिल की चार्जशीट

सहारा इंडिया और सुब्रतो रॉय के परिवार और उनकी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए. हालांकि उन्हें यह पैसा वापस नहीं दिया गया.

सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में दाखिल की चार्जशीट
  • ED ने सहारा इंडिया और सुब्रतो रॉय के परिवार और उनकी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
  • चार्जशीट कोलकाता के PMLA कोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें करीब 1.74 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप है.
  • चार्जशीट में आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन वापस नहीं किए गए.
नई दिल्‍ली :

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) सहारा इंडिया (Sahara India) के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रहा है. एक बार फिर ईडी, सहारा इंडिया के खिलाफ एक्‍शन में है. ईडी ने सहारा इंडिया और सुब्रतो रॉय के परिवार और उनकी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट कोलकाता के PMLA कोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें करीब 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है. 

चार्जशीट में आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए. हालांकि उन्हें यह पैसा वापस नहीं दिया गया. इस चार्जशीट में सुब्रतो रॉय की पत्नी सपना,उनका बेटा सुशांतो रॉय और जेपी वर्मा, अनिल अब्राहम और अन्य आरोपी हैं. 

सुब्रतो रॉय का बेटा भगोड़ा

ईडी के मुताबिक, सुब्रतो रॉय का बेटा भगोड़ा है, जो पूछताछ में शामिल नहीं हुआ है. उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराने की कोशिश जारी है. 

सुब्रत रॉय सहारा का 2023 में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. 

पिछले महीने कई राज्‍यों में छापेमारी

उधर, पिछले महीने सहारा समूह के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में ईडी ने कई राज्यों में नए सिरे से छापेमारी की गई थी. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व लखनऊ, राजस्थान के श्रीगंगानगर और मुंबई में स्थित कुल नौ परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापे मारे गए थे. 

संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा था कि जिन संस्थाओं में छापे मारे गए वे सहारा समूह की संस्थाओं के साथ विभिन्न भूमि और शेयर लेनदेन से संबंधित थीं. 
 

