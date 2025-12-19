करीब 5 करोड़ कैश, 313 किलो चांदी और 7 करोड़ का सोना, दिल्ली में ट्रैवल एजेंट के घर रेड में मिला खजाना

ED Raid in Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डंकी रूट' सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जालंधर जोनल ऑफिस की टीम ने 18 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही जांच का हिस्सा है, जो फरवरी 2025 में अमेरिका से 330 भारतीयों के डिपोर्टेशन से जुड़ी है. छापे के दौरान दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से ईडी को बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती धातुएं मिलीं. ₹4.62 करोड़ नकद , 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं. इनकी कुल अनुमानित कीमत ₹19.13 करोड़ बताई जा रही है. इसके अलावा मोबाइल चैट और डिजिटल सबूत बरामद हुए, जिनमें डंकी रूट के अन्य सदस्यों से टिकट, रूट और पैसे की डील की बातचीत दर्ज है.

20 करोड़ का खजाना मिला! दिल्ली से पंजाब-हरियाणा तक ट्रैवल एजेंटों पर रेड



जालंधर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टीम ने कुख्यात 'डंकी रूट' सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जालंधर जोनल ऑफिस की टीम ने 18 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक साथ 13 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों… pic.twitter.com/Ni96wVVCA9 — NDTV India (@ndtvindia) December 19, 2025

हरियाणा में बड़ा खुलासा

हरियाणा के एक प्रमुख प्लेयर के ठिकाने से ऐसे रिकॉर्ड मिले, जिनसे पता चला कि वह लोगों को मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के लिए उनकी प्रॉपर्टी या जमीन के कागजात गिरवी रखवाता था. इससे पैसा पक्का रहता और कोई भाग नहीं सकता.

अन्य ठिकानों से भी जब्ती

बाकी जगहों से मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए, जो पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में मदद करेंगे. ईडी अब इन सभी डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कर रही है. यह जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स, बिचौलियों और हवाला ऑपरेटर्स का जाल शामिल है.

लोगों को अमेरिका भेजकर करते थे कमाई

ये लोग लोगों को खतरनाक रास्तों से अमेरिका भेजकर करोड़ों कमाते थे. माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कई गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

क्या होता है डंकी रूट?

'डंकी रूट' लोगों की जान जोखिम में डालकर अवैध तरीके से देश पार कराने का तरीका है, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देशों से मेक्सिको होते हुए अमेरिका की सीमा पार की जाती है.