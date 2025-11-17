विज्ञापन
लद्दाख के लेह में भूकंप का झटका, रिक्‍टर पैमाने पर 3.7 रही तीव्रता 

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है. एनसीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था. 

  • राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, लद्दाख के लेह में 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया.
  • लेह में आए भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से करीब 10 किमी की गहराई पर स्थित था.
  • सोमवार तड़के 3.15 मिनट पर लद्दाख के लेह में भूकंप का झटका महसूस किया गया.
लेह (लद्दाख):

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में भूकंप का झटका महसूस किया गया है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Centre for Seismology ) ने एक बयान में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया. एनसीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर था. 

एनसीएस ने एक एक्‍स पोस्‍ट में जानकारी दी कि सोमवार तड़के 3 बजकर 15 मिनट पर लद्दाख के लेह में भूकंप का झटका महसूस किया गया. 

ये भूकंप होते हैं ज्‍यादा खतरनाक 

भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से कम गहराई पर होता है तो उन भूकंपों को ज्‍यादा खतरनाक माना जाता है, क्‍योंकि जमीन की सतह के करीब होने के कारण अधिक ऊर्जा निकलती है और कंपन भी ज्‍यादा होता है. इसके चलते जमीन पर कई बार ऐसे भूकंप विनाशकारी होते हैं. वहीं जमीन की सतह से भूकंप की गहराई जितनी ज्‍यादा होगी, उनका असर अपेक्षाकृत कम होता है. 

इसलिए आता है भूकंप 

धरती की बाहरी सतह (जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल आते हैं) 15 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी होती हैं. ये प्लेट स्थिर नहीं हैं, बल्कि बहुत धीरे घूमती हैं. हालांकि जब ये प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष (आमने-सामने) में मूव करते हुए एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं तो भूकंप आता है.

