ऐसा मंजर कि रूह कांप जाए... म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के ये 8 वीडियो देखकर हिल जाएंगे आप

Earthquake News: म्यांमार (Myanmar Earthquake) और थाईलैंड (Thailand Earthquake) शुक्रवार दोपहर दो बड़े भूंकपों से दहल गए. पहला भूकंप दोपहर 11.50 बजे आया. रिक्टर पैमाने पर तीव्रता थी 7.5. इसके 12 मिनट बाद ही 7 तीव्रता के आफ्टरशॉक ने दोनों देशों को हिला दिया. भूकंप के इस कंपन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि म्यांमार से करीब 1300 किलोमीटर दूर थाईलैंड उसके झटकों से थर्रा गया. कई इमारतें वहां जमींदोज हो गईं. असर भारत में कोलकाता और इम्फाल तक देखने को मिला. भूकंप से तबाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं. कई इमारतें तो पल भर में तबाह हो गईं. म्यांमार के सरकारी मीडिया के अनुसार 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद राजधानी और दूसरे सबसे बड़े शहर में आपातकाल लगा दिया गया है. देखिए इस भूकंप के वे वीडियो जो पूरी दुनिया को दहशत में डाल रहे हैं...

नैशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलजी की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर भूकंप का पहला झटका आया. यह सबसे तेज झटका था. म्यांमार में इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर नीचे था. हालांकि भूकंप पर नजर रखने वाली अमेरिकी सरकार की भू-वैज्ञानिक संस्था USGS.gov ने भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी.

भूकंप की वजह से बैंकॉक में ऊंची-ऊंची छतों पर बने पूलों से पानी बहकर किनारे पर आ गया और कई इमारतों से मलबा गिरने लगा.

Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar.pic.twitter.com/BvQSZIHeNn — Massimo (@Rainmaker1973) March 28, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक बहुमंजिला इमारत, जिसके ऊपर एक क्रेन थी, को धूल के गुबार में ढहते हुए दिखाया गया, जबकि वहां मौजूद लोग चीखते-चिल्लाते हुए भाग रहे हैं.

Authorities say a high-rise building under construction collapsed after a 7.7 magnitude earthquake rocked Thailand and neighboring Myanmar and possible casualties are not yet known. pic.twitter.com/5UE6HIKcBV — The Associated Press (@AP) March 28, 2025

म्यांमार की राजधानी नेपीडॉ और सबसे बड़े शहर यंगून में भूकंप के बेहद शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए. मांडले क्षेत्र में कई इमारतें ढह गईं, मांडले और यंगून के बीच कई सड़कों के बीच बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं.

बैंकॉक में भूकंप के झटके महसूस होने पर स्थानीय लोग इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर भागे. बैंकॉक पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को थाई राजधानी में 7.7 तीव्रता का भूकंप आने से एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत ढह गई तथा संभावित हताहतों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है.

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र सागाइंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने कहा कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मांडले शहर के पास था.

#MYANMAR: Just saw a clip of people huddled on the ground near by the aircraft, trying to stay safe during a massive earthquake at Mandalay International Airport, right before boarding their flight. #Earthquake #Mandalay pic.twitter.com/dCIr3hwx68 — Cape Diamond (@cape_diamond) March 28, 2025

थाईलैंड TV पर न्यूज पढ़ते-पढ़ते भूकंप आने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस दौरान स्टूडियो में बैठी लड़की दहशत की वजह से रोने लगी.

म्यांमार और थाईलैंड के बैंकॉक में इतना शक्तिशाली भूकंप आया है कि चारों तरफ बस तबाही का मंजर दिख रहा है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए है, उनमें दिख रही तबाही इतनी खतरनाक दिख रही जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो रहा है.

Big earthquake in Bangkok. Whole building was shaking for 3 min or so pic.twitter.com/ztizXSoGl1 — On The Rug (@On_the_Rug) March 28, 2025

दक्षिण पूर्व एशिया के दो देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और पड़ोसी देश म्यांमार में भीषण भूकंप की वजह से कई इमारतें हिल गईं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.